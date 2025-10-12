Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

De realiteit is wat ze is: Remco Evenepoel weet dat hij er niet aan kan ontkomen. Tadej Pogacar is momenteel de beste renner ter wereld: het ontlokt bij Evenepoel wel een grapje.

Evenepoel legde al uit waarom hij in de Ronde van Lombardije niet reageerde op de aanval van Pogacar. Ook bij VTM NIEUWS kwam Evenepoel nog eens aan het woord. "Ik heb er weer het maximale uitgehaald, het was weer dezelfde man die de beste was. Ik had een goed gevoel. Ik doe gewoon mijn best. Ik had vooropgesteld om mijn eigen koers te rijden en mijn eigen ding te doen."

Dat is wat iedereen die niet Tadej Pogacar heet moet doen en dat is ook wat Remco Evenepoel heeft kunnen doen. "Ik heb niet te klagen over wat ik heb gedaan, het is alleen jammer dat ik drie weken op rij tweede word", verwijst hij naar de resultaten van de wegritten op het WK en EK. "Dat is gewoon het verhaal dat zich afspeelt."

Zonder Pogacar al een groter palmares

Pogacar is duidelijk de beste en Evenepoel duidelijk de tweede beste. Bij Sporza kreeg Evenepoel de vraag of ze in een aparte competitie moeten koersen en dat was de ideale voorzet om met een grapje voor de dag te komen. "Hij mag een andere competitie beginnen rijden, dan zou mijn palmares al veel meer gevuld zijn. Misschien moet ik hem eens vragen om volgend jaar of binnen twee jaar al te stoppen."

Alle gekheid op een stokje: dat gaat Evenepoel natuurlijk niet vragen aan Pogacar. "Het is alleen maar een mooie motivatie om naar zijn niveau toe te werken. Ik heb mezelf de afgelopen weken goed geweerd en ben er altijd voor blijven vechten. Dat zullen we meenemen. Deze winter zal ik goed doorwerken om te proberen korter bij zijn niveau te komen."





Einde van een tijdperk voor Evenepoel

Het proberen dichten van de kloof met Pogacar zal dan wel in loondienst van Red Bull-BORA-hansgrohe gebeuren. De periode van Evenepoel bij Soudal Quick-Step zit erop: dat is toch het einde van een tijdperk, hoe je het ook draait of keert.