De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

Na twee keer zilver heeft Florian Vermeersch dan toch de wereldtitel in het gravel te pakken. Hij hoopt die lijn ook te kunnen doortrekken op de weg in 2026.

In 2023 werd Florian Vermeersch tweede na Matej Mohoric, vorig jaar was Mathieu van der Poel te sterk op het WK gravel. Voor Vermeersch was het derde keer, goede keer en in Maastricht reed hij solo naar de wereldtitel.

Vermeersch kon zo een moeilijke periode afsluiten, het was zijn eerste overwinning sinds hij vorig jaar in februari zijn dijbeen brak en maanden in de lappenmand lag. Vermeersch wees net als Museeuw in Parijs-Roubaix van 2000 naar zijn been.

Vermeersch wil meer winnen

"Dit is mijn eerste overwinning sinds ik mijn been brak en hopelijk volgen er nog veel overwinningen", zegt Vermeersch bij Het Nieuwsblad. "Ik ben misschien wat laat in gang geschoten want het seizoen zit erop, maar hopelijk maakt dit iets los bij mij."

Want Vermeersch wil ook op de weg opnieuw meer scoren. "Uiteindelijk ben je coureur geworden om koersen te winnen, hè." Op de weg pakte Vermeersch dit jaar zilver op het BK tijdrijden, maar op meer dan een minuut van Remco Evenepoel.

Ook in Parijs-Roubaix toonde Vermeersch zich met een vijfde plaats, maar winnen op de weg lukte al een aantal jaar niet meer. Zijn enige profzege boekte Vermeersch op 22 mei 2022 in de Antwerp Port Epic.