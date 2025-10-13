Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

Sinds zijn comeback begin augustus presteert Cian Uijtdebroeks niet alleen in rittenkoersen, maar ook in eendagswedstrijden. In de Ronde van Lombardije werd hij tiende.

Met een negende plaats in de Clasica San Sebastian, een achtste plaats in de Giro dell'Emilia en een tiende plaats in de Ronde van Lombardije verzamelde Cian Uijtdebroeks enkele mooie ereplaatsen in eendagswedstrijden.

De Ronde van Lombardije was het eerste monument in de profcarrière van Uijtdebroeks. "Het eendagswerk is compleet nieuw voor mij. Ik ben niet zo explosief zoals andere renners, maar boek er progressie in", zegt hij bij HLN.

Uijtdebroeks wil Luik-Bastenaken-Luik rijden in 2026

In de Ronde van Vlaanderen zal Uijtdebroeks wellicht nooit hoog scoren, maar hij wil volgend jaar wel in een ander monument debuteren. "Ik wil volgend jaar graag Luik rijden." Dat zullen ze bij zijn nieuwe ploeg Movistar graag horen.

Nelson Oliveira was dit jaar de eerste renner van de Spaanse ploeg op de 54ste plaats in Luik-Bastenaken-Luik, in de Ronde van Lombardije was Carlos Canal de eerste Movistar-renner op de 20ste plaats.





Uijtdebroeks kan in die eendagskoersen dus voor extra kwaliteit zorgen bij Movistar, maar mikt vooral ook op de grote rondes. In 2026 wil Uijtdebroeks graag de Giro en/of de Vuelta rijden, hij mikt op de top tien.