"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

Jan Bakelants stond opnieuw aan de start van het WK gravel. De ex-renner en analist wilde zich nog eens mengen tussen zijn voormalige collega's.

Eind 2022 hing Jan Bakelants zijn fiets aan de haak, maar net als veel voormalige wegrenners kreeg hij de smaak van het gravel te pakken. Net als Greg Van Avermaet stond Bakelants aan de start van het WK gravel.

Van Avermaet werd 19de, Bakelants moest tevreden zijn met een 52ste plaats op meer dan tien minuten van wereldkampioen Florian Vermeersch. Hij zat te ver om een rol van betekenis te kunnen spelen.

Opvallend was wel dat Bakelants met pleisters en tape op zijn knieën aan de start stond. "Dat was uit voorzorg", lachte hij. "Het vlees op mijn knieën is zo dun, dat ik toch graag voorzorg neem", zegt hij bij Wielerrevue

Bakelants vindt WK gravel voordeel als analist

Gravel zal ook de komende jaren nog een uitlaatklep blijven voor Bakelants, al bouwt hij het fietsen wel af. Zijn vorm is minder goed dan vroeger, maar op een WK kan Bakelants nog goed zijn plan trekken.





En Bakelants vindt het als analist goed om zich nog eens in het peloton te zitten, om een link met de realiteit te behouden. "Het is heel makkelijk om erover te praten, waardoor veel analisten ook veel onzin beginnen uit te kramen, haha."