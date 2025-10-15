"Dit jaar zag ik dat écht": moeder van Tadej Pogacar doet openhartige bekentenis

Tadej Pogacar zag er moe en gelaten uit tijdens de Tour de France. Ook zijn moeder Marjeta zag dat en zou begrijpen als haar zoon zou stoppen met koersen.

In de laatste week van de Tour zag Tadej Pogacar er slecht uit. De Sloveen was zichzelf niet meer, deze week gaf hij toe dat hij last had van zijn knie. Pogacar twijfelde zelfs of hij de Tour zou kunnen uitrijden.

Ook de moeder van Tadej Pogacar, Marjeta, zag dat er iets aan de hand was met haar zoon. De constante druk werd Pogacar te veel. "Het was geen burn-out, maar oververmoeidheid", zegt ze bij Le Parisien. "Dit jaar zag ik dat hij écht moe was."

"Uitgeput, misschien. En ik dacht: nu begrijp ik het, als hij stopt met wielrennen." Want zowel fysiek als mentaal is het zwaar voor Pogacar. "Het was gewoon te veel. Voor en na de wedstrijden. Soms is het allemaal te veel om te dragen."

Pogacar vroeg op pensioen?

Ook Tadej Pogacar zelf sprak na de Tour over zijn pensioen. "Feit is dat ik de jaren tot mijn pensioen al aan het aftellen ben. Ik ben al vroeg begonnen met winnen, en er kunnen ook slechtere resultaten zijn, ik ben klaar voor alles."





Vorig jaar verlengde Pogacar nog zijn contract tot eind 2030 bij UAE Team Emirates-XRG, hij zal dus wellicht nog een tijdje in het peloton rondrijden. Onder meer Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de Olympische Spelen in 2028 zijn nog doelen van Pogacar.