"Het is niet goed": Patrick Lefevere sukkelt met zijn gezondheid

Patrick Lefevere nam eind vorig jaar afscheid als CEO van Soudal Quick-Step. The Godfather sukkelt al een tijd met kwaaltjes, ook nu weer.

Begin dit jaar vierde Patrick Lefevere zijn 70ste verjaardag en nam hij ook afscheid als CEO van Soudal Quick-Step. De grootste prioriteit van Lefevere tijdens zijn pensioen is werken aan zijn gezondheid.

Hij heeft namelijk de ziekte van Bechterew. Dat is een vorm van ontstekingsreuma waarbij vooral de gewrichten van rug, heupen en knieën raken ontstoken. Bij Lefevere is dat ook zichtbaar.

"Je heb dat zeker al gezien: ik stap als een stijve hark en dat wordt steeds erger", zei Lefevere begin dit jaar bij Het Nieuwsblad. "Het begint wel een probleem te worden dat we moeten oplossen."

Lefevere heeft last van een lumbago

Ook nu weer sukkelt Lefevere met zijn gezondheid, hij kampt met een lumbago. "Het is niet goed", zei Lefevere er zelf over. Voor Lefevere was het echter geen reden om een interview met Patrick Evenepoel af te zeggen.

In maart van dit jaar werd Lefevere ook onwel in een restaurant en moest hij even naar het ziekenhuis. Het bleek toen om een bloeddrukval te gaan en hij mocht het ziekenhuis toen ook snel verlaten.