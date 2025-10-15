'Toon Aerts blijft bij Lotto, maar dat is slecht nieuws voor andere renner'

Toon Aerts mocht zich dit seizoen ontdekken op de weg bij Lotto en deed het ook goed. Zijn verlengd verblijf bij de Belgische ploeg kan wel voor een probleem zorgen.

De aanstaande fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty zorgt bij veel renners voor onzekerheid over hun toekomst. Gerben Kuypers koos voor zekerheid en verlegt zijn focus weer helemaal naar het veldrijden.

Toon Aerts mocht dit seizoen zijn horizon verbreden bij Lotto op de weg door een samenwerking met zijn veldritploeg Deschacht-Hens-FSP. Hij deed het uitstekend en nestelde zich enkele keren in de top tien.

Bij Aerts is er de intentie om ook de komende jaren op de weg te blijven rijden in de lente en de zomer. Een week geleden meldde Aerts zelf dat hij met Lotto aan het onderhandelen was en dat een akkoord dichtbij was.

Akkoord tussen Aerts en Lotto?

Volgens Het Nieuwsblad is er ondertussen een akkoord tussen Aerts en Lotto, maar is het contract nog niet getekend. Het is wellicht wachten op groen licht van de UCI over de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty.

Als Aerts aan boord blijft, betekent dat wel dat er nog een renner extra moet vertrekken. Bij Lotto mogen Reuben Thompson, Lorenz Van De Wynkele en Baptiste Veistroffer vertrekken. Intermarché-Wanty rekent niet meer op Kamiel Bonneu, Dries De Pooter, Dion Smith en Alexander Kamp.