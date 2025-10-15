"Veel gelachen samen": gedwongen afscheid valt Thibau Nys zwaar

Thibau Nys bereidt zich voor op het veldritseizoen, zijn wegseizoen zit er al een tijdje op. Bij Lidl-Trek moet Nys afscheid nemen van een Belgische ploegmaat.

Lidl-Trek ziet na twaalf jaar Jasper Stuyven (33) vertrekken, hij rijdt de komende drie jaar voor Soudal Quick-Step. Stuyven was een van de meubelstukken bij de Amerikaanse ploeg en ook belangrijk voor jonge renners.

Dat blijkt ook uit de afscheidsboodschap die Thibau Nys op zijn sociale media schreef. "Bedankt, Jappe! We hebben veel gelachen samen, maar je bent ook gewoon de beste leraar van het wielrennen."

"Ik ben erg dankbaar voor al die lessen die je me geleerd hebt en natuurlijk ook de beste lead-out voor mijn eerste profzege ooit." Nys won in 2023 de tweede etappe van de Ronde van Noorwegen dankzij Stuyven.

Stuyven neemt afscheid van Lidl-Trek

Ook Stuyven nam op zijn sociale media afscheid van Lidl-Trek. "Het is moeilijk om samen te vatten wat dit team voor me heeft betekend - de mensen, de plaatsen, de momenten die mijn carrière hebben gevormd en wie ik vandaag ben. Van mijn eerste race tot mijn laatste in deze kleuren, Trek heeft altijd als thuis gevoeld."





Bij Soudal Quick-Step wil Stuyven nog eens zelf zijn kans kunnen gaan als kopman in het klassieke voorjaar. Met een vijfde plaats in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen bewees Stuyven ook dat hij die ambities mag hebben.