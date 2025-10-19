Tourwinnares openhartig: "Heb het moeilijk"

Pauline Ferrand-Prévot moet het Europees kampioenschap in eigen land laten schieten. De Française is ziek teruggekomen uit Rwanda en kon er niet van start gaan. Zo was haar seizoen meteen ten einde, want even later bleek dat ze ook last had van de enkel en een operatie moest ondergaan.

De enkelproblemen van Ferrand-Prévot zijn het gevolg van een valpartij in maart. “Er waren hoogte- en dieptepunten, maar sinds mijn val in maart op Strade Bianche heb ik eigenlijk altijd last gehad van mijn enkel”, vertelde ze op Instagram.

Klachten bleven al maanden aanhouden

De klachten bleven aanhouden, ook na het wereldkampioenschap in Rwanda. “Sinds het WK in Rwanda voelde het niet goed.” En dus moest er een operatie volgen én het seizoen meteen ten einde worden gebracht.

"In het begin had ik helemaal geen pijn, en de laatste dagen begin ik de pijn een beetje te voelen. Ik heb het een beetje moeilijk", is ze nu openhartig bij Ouest France.

Wond niet genoeg schoongemaakt?

"Misschien hadden we de wond niet goed genoeg schoongemaakt en is er iets in gekomen. Elke keer dat ik me een beetje moe voelde, werd ik weer misselijk en kreeg ik koorts. Dat gebeurde vlak voor Parijs-Roubaix en op het WK."

Nu is de operatie achter de rug en is het aan de Tourwinnares om de mooie momenten van het afgelopen seizoen te onthouden. Om er dan in 2026 opnieuw sterker dan ooit te gaan staan.