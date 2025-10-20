Jonas Vingegaard komt met duidelijke waarschuwing voor één bepaalde collega

Na afloop van het wielerseizoen 2025 heeft Jonas Vingegaard zich uitgesproken over het Franse talent Paul Seixas. De tweevoudige Tourwinnaar roept op tot terughoudendheid en adviseert de jonge renner om zijn debuut in de Tour de France uit te stellen.

Druk op Seixas kan te groot worden

Paul Seixas, 19 jaar, geldt als een van de meest besproken renners in Frankrijk. Hij won de Tour de l’Avenir en reed sterke klasseringen in de Dauphiné, het EK en het WK. In een interview met RMC Sport waarschuwt Vingegaard hem. “Wacht nog even met je Tour-debuut”, klinkt het. De Deen verwijst naar de hoge verwachtingen die in Frankrijk leven rond een nieuwe Tourwinnaar.

Volgens Vingegaard is de druk van media en publiek al groot zonder dat men de gele trui draagt. “Als ik hem was, zou ik nog een paar jaar wachten”, zegt hij. Hij noemt Seixas het grootste talent van Frankrijk, maar waarschuwt dat de Tour genadeloos kan zijn voor wie te vroeg instapt.

Vingegaard: “Je moet weten wat het is om te verliezen”

Vingegaard baseert zijn advies op eigen ervaring. Zijn opbouw bij Team Visma Lease a Bike verliep geleidelijk, met ruimte om te groeien en om te leren omgaan met druk. Die aanpak leverde hem twee eindzeges op in de Tour. “Je moet weten wat het is om te verliezen, voor je kunt winnen”, vertelde hij eerder over zijn traject.

Seixas twijfelt zelf aan Tour-debuut

Seixas zelf gaf in het programma Bistrot Vélo aan te dromen van een Tour-debuut in 2026, maar twijfelt of hij er dan al klaar voor is. “Ben ik er al klaar voor?”, vroeg hij zich af. Vingegaard antwoordt indirect: nog niet. De Deen benadrukt dat geduld essentieel is voor succes op het hoogste niveau. Seixas zelf weet dat de Monumenten ook een belangrijk doel zijn en ook daar maakt hij een specifieke keuze.





Frankrijk wacht sinds 1985 op een nieuwe Tourwinnaar. De prestaties van Seixas doen vermoeden dat hij die rol ooit kan vervullen. Vingegaard roept echter op tot voorzichtigheid, en stelt dat een te vroege deelname risico’s inhoudt voor zowel de renner als zijn ontwikkeling.