Jonas Vingegaard komt met duidelijke waarschuwing voor één bepaalde collega

Jonas Vingegaard komt met duidelijke waarschuwing voor één bepaalde collega
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na afloop van het wielerseizoen 2025 heeft Jonas Vingegaard zich uitgesproken over het Franse talent Paul Seixas. De tweevoudige Tourwinnaar roept op tot terughoudendheid en adviseert de jonge renner om zijn debuut in de Tour de France uit te stellen.

Druk op Seixas kan te groot worden

Paul Seixas, 19 jaar, geldt als een van de meest besproken renners in Frankrijk. Hij won de Tour de l’Avenir en reed sterke klasseringen in de Dauphiné, het EK en het WK. In een interview met RMC Sport waarschuwt Vingegaard hem. “Wacht nog even met je Tour-debuut”, klinkt het. De Deen verwijst naar de hoge verwachtingen die in Frankrijk leven rond een nieuwe Tourwinnaar.

Volgens Vingegaard is de druk van media en publiek al groot zonder dat men de gele trui draagt. “Als ik hem was, zou ik nog een paar jaar wachten”, zegt hij. Hij noemt Seixas het grootste talent van Frankrijk, maar waarschuwt dat de Tour genadeloos kan zijn voor wie te vroeg instapt.

Vingegaard: “Je moet weten wat het is om te verliezen”

Vingegaard baseert zijn advies op eigen ervaring. Zijn opbouw bij Team Visma Lease a Bike verliep geleidelijk, met ruimte om te groeien en om te leren omgaan met druk. Die aanpak leverde hem twee eindzeges op in de Tour. “Je moet weten wat het is om te verliezen, voor je kunt winnen”, vertelde hij eerder over zijn traject.

Seixas twijfelt zelf aan Tour-debuut

Seixas zelf gaf in het programma Bistrot Vélo aan te dromen van een Tour-debuut in 2026, maar twijfelt of hij er dan al klaar voor is. “Ben ik er al klaar voor?”, vroeg hij zich af. Vingegaard antwoordt indirect: nog niet. De Deen benadrukt dat geduld essentieel is voor succes op het hoogste niveau. Seixas zelf weet dat de Monumenten ook een belangrijk doel zijn en ook daar maakt hij een specifieke keuze.

Frankrijk wacht sinds 1985 op een nieuwe Tourwinnaar. De prestaties van Seixas doen vermoeden dat hij die rol ooit kan vervullen. Vingegaard roept echter op tot voorzichtigheid, en stelt dat een te vroege deelname risico’s inhoudt voor zowel de renner als zijn ontwikkeling.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

16:30
Na jarenlang onderzoek: UCI komt met onverwacht statement over ketonen in de koers

Na jarenlang onderzoek: UCI komt met onverwacht statement over ketonen in de koers

15:00
Nu het seizoen voorbij is: deze ploeg valt net af voor WorldTour

Nu het seizoen voorbij is: deze ploeg valt net af voor WorldTour

14:00
Wat niemand zag: Herygers omver geblazen door Nys in de Tour

Wat niemand zag: Herygers omver geblazen door Nys in de Tour

13:30
Rijdt Unibet Tietema Rockets de Tour in 2026? Eerste belangrijke stap is gezet

Rijdt Unibet Tietema Rockets de Tour in 2026? Eerste belangrijke stap is gezet

13:00
'Pogacar, Vingegaard, Del Toro en Roglic strijken stevig bedrag op voor deelname in Andorra'

'Pogacar, Vingegaard, Del Toro en Roglic strijken stevig bedrag op voor deelname in Andorra'

08:30
"Ik was ten einde raad...": Iserbyt onthult hoe vrouw Fien hem door lastige periode sleurde

"Ik was ten einde raad...": Iserbyt onthult hoe vrouw Fien hem door lastige periode sleurde

12:30
"Begrijp ik niet goed": Bart Wellens kritisch voor keuze van Belgische crosser

"Begrijp ik niet goed": Bart Wellens kritisch voor keuze van Belgische crosser

12:00
📷 Waar was dat goed voor? 19-jarig toptalent Paul Seixas slaat iedereen met verstomming

📷 Waar was dat goed voor? 19-jarig toptalent Paul Seixas slaat iedereen met verstomming

11:00
De ontbrekende schakel? Laporte heeft bijzonder goed nieuws voor Van Aert

De ontbrekende schakel? Laporte heeft bijzonder goed nieuws voor Van Aert

10:00
Geen derde plaats door valpartij: Toon Aerts verklaart wat er mis ging in Ruddervoorde

Geen derde plaats door valpartij: Toon Aerts verklaart wat er mis ging in Ruddervoorde

09:00
Vanthourenhout was bijna weg: Mettepenningen zegt waarom zege in Ruddervoorde zo belangrijk is

Vanthourenhout was bijna weg: Mettepenningen zegt waarom zege in Ruddervoorde zo belangrijk is

08:00
Eli Iserbyt weet wanneer hij zal terugkeren in het veld

Eli Iserbyt weet wanneer hij zal terugkeren in het veld

07:30
"Thibau Nys wordt een van de mannen van het seizoen"

"Thibau Nys wordt een van de mannen van het seizoen"

07:00
Roglic klopt Vingegaard, Pogacar en Tel Doro in prestigieus event

Roglic klopt Vingegaard, Pogacar en Tel Doro in prestigieus event

21:30
Toon Aerts laat zich uit over zijn toekomst

Toon Aerts laat zich uit over zijn toekomst

06:00
Tourwinnares openhartig: "Heb het moeilijk"

Tourwinnares openhartig: "Heb het moeilijk"

20:30
Sven Vanthourenhout laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Remco Evenepoel

23:00
Geen maat op Tarling, 38-jarige sluit carrière af met overwinning

Geen maat op Tarling, 38-jarige sluit carrière af met overwinning

22:00
Promovendi en degradanten World Tour definitief bekend: opvallend team mag dromen

Promovendi en degradanten World Tour definitief bekend: opvallend team mag dromen

20:00
Nieuw topmoment voor Florian Vermeersch wordt héél nipt in de kiem gesmoord

Nieuw topmoment voor Florian Vermeersch wordt héél nipt in de kiem gesmoord

19:30
"Crazy": de kop is er af voor dolgelukkige Belgische kampioene

"Crazy": de kop is er af voor dolgelukkige Belgische kampioene

17:30
Vanthourenhout windt er geen doekjes om na knappe zege

Vanthourenhout windt er geen doekjes om na knappe zege

17:00
Hyperspanning in Ruddervoorde: Vanthourenhout smijt zijn wiel, andere kandidaat valt in laatste bocht

Hyperspanning in Ruddervoorde: Vanthourenhout smijt zijn wiel, andere kandidaat valt in laatste bocht

19/10
Belgische kampioene klopt onder meer de wereldkampioene komt meteen met stunt

Belgische kampioene klopt onder meer de wereldkampioene komt meteen met stunt

19/10
Fem Van Empel heeft duidelijk doel, er valt Herijgers meteen iets op

Fem Van Empel heeft duidelijk doel, er valt Herijgers meteen iets op

19/10
Ex-wielrenner komt met kras verhaal live op televisie: "Mijn moeder gestoken met een schaar"

Ex-wielrenner komt met kras verhaal live op televisie: "Mijn moeder gestoken met een schaar"

19/10
Franse sensatie wint vijf keer op zes in China

Franse sensatie wint vijf keer op zes in China

19/10
Ervaren Belg hangt vandaag de fiets aan de haak

Ervaren Belg hangt vandaag de fiets aan de haak

19/10
José De Cauwer over het mooiste moment van Tom Boonen

José De Cauwer over het mooiste moment van Tom Boonen

19/10
Tadej Pogacar showt een wel heel snelle en dure wagen

Tadej Pogacar showt een wel heel snelle en dure wagen

19/10
Crisis in het peloton? 'Verschil was nog nooit zo groot'

Crisis in het peloton? 'Verschil was nog nooit zo groot'

19/10
Na de kritiek op de wedstrijdleiding: Tim Merlier krijgt boete voor afwezigheid

Na de kritiek op de wedstrijdleiding: Tim Merlier krijgt boete voor afwezigheid

19/10
Het is nog niet gedaan met koersen: jongeling knijpt iedereen fijn

Het is nog niet gedaan met koersen: jongeling knijpt iedereen fijn

19/10
WK G-baanwielrennen blijft maar medailles opleveren

WK G-baanwielrennen blijft maar medailles opleveren

19/10
Tim Declercq laat zich in laatste dagen van carrière nog helemaal gaan: "Hij schreeuwde naar ons en was boos"

Tim Declercq laat zich in laatste dagen van carrière nog helemaal gaan: "Hij schreeuwde naar ons en was boos"

19/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Eli Iserbyt Marion Norbert-Riberolle Michael Vanthourenhout Primoz Roglic Christophe Laporte Jonas Vingegaard Rasmussen Niels Vandeputte Thibau Nys Toon Aerts Tim Merlier Richard Groenendaal Maxime Monfort Florian Vermeersch Pauline Ferrand-Prévot Ellen Van Dijk Tim Declercq

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved