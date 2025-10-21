Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt
Foto: © photonews

Jonas Vingegaard werd dit jaar voor de derde keer in zijn carrière tweede in de Tour na Tadej Pogacar. Toch zal de Deen volgend jaar opnieuw de Tour rijden, omdat het nu eenmaal een doel is van zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Net als in 2021 en 2024 werd Jonas Vingegaard tweede in de Tour. In 2021 werd hij pas halfweg de Tour de kopman van zijn ploeg, vorig jaar was hij net op tijd fit na een zware val in het Baskenland. Dit jaar streed Vingegaard wel met gelijke wapens. 

De Deen kon Pogacar op geen enkel moment uit het wiel rijden, ook niet toen Pogacar in de laatste week last had van zijn knie. Volgend jaar doet Vingegaard wel weer een gooi naar een derde eindzege in de Tour. 

De Tour blijft belangrijk voor Vingegaard

"Ik denk er niet aan om de Tour de France volgend jaar over te slaan. Misschien, als ik op een dag niet meer voor de eindzege kan vechten", zegt Vingegaard bij L'Equipe. Nu is de Tour links laten liggen dus geen optie. 

"Ik denk dat voor mij, en misschien ook voor Tadej, de Tour zo belangrijk is dat de ploegen die een kandidaat voor de overwinning hebben, willen dat ze erbij zijn, ook al willen wij er niet bij zijn", zegt Vingegaard. 

Vingegaard reed dit jaar ook weer de Vuelta, hij hintte al eerder naar een eerste deelname aan de Giro. "We zullen zien of de Giro er ook deel van kan uitmaken", besloot de Deen nog. 

