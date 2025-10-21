Primoz Roglic stelt bezorgde fans van Remco Evenpoel gerust: "Waarom zouden we het elkaar moeilijk maken?"

Remco Evenepoel rijdt volgend jaar naar alle verwachting in dezelfde ploeg als Primoz Roglic. Dat gegeven brengt enkele zorgen met zich mee.

Fans van Remco Evenepoel die hem een rol van kopman zien opeisen in de Tour de France, hebben wel reden om zich daar zorgen over te maken. Primoz Roglic staat er niet bepaald om bekend om voor iemand anders de kastanjes uit het vuur te halen. Hij is altijd gewend geweest om zelf kopman te zijn in een grote ronde. Toen die positie in gevaar kwam bij Visma-Lease a Bike, vertrok hij.

In een gesprek met Cyclingnews benadrukt Roglic dat hij er absoluut geen behoefte aan heeft om Evenepoel in de weg te rijden. "We hebben grote tegenstanders om tegen te strijden, waarom zouden we het elkaar moeilijk maken?" Zo verwijst Roglic naar Pogacar en Vingegaard, die beiden nog hoger worden ingeschat in het rondewerk.

Roglic weet nog niet veel over Evenepoel

"Het draait om samen ons best te doen", vervolgt Roglic. "Remco is een ongelooflijke kerel en heeft al een aantal geweldige resultaten behaald. Hopelijk kan dat blijven duren en kunnen we het samen goed doen." De Sloveen prijst de persoonlijkheid van Evenepoel dus, maar moet later toegeven dat hij nog niet heel veel weet over de Belg.

"Ik ken hem niet echt, ik heb nooit echt met elkaar gepraat. We hebben enkel goeiedag gezegd op de fiets, dat is nu niet bepaald veel", is eerlijk. "We zullen elkaar leren kennen op het team camp. Dat wordt de eerste stap richting samen te werken." Wellicht heeft Roglic het over het kennismakingsmoment dat deze week op het menu staat.

Roglic acht meer vrijheid mogelijk

Evenepoel is hiervoor deze ochtend naar Duitsland gevlogen. Roglic had eerder ook al gezegd dat hij er naar uitkeek om samen te werken met Lipowitz en Evenepoel, in de wetenschap dat hem dit zelf mogelijk meer vrijheid bezorgde.