Roglic schuift Evenepoel naar voren: "Hij gaat alles herschrijven, met hem meer kans tegen Pogacar"

Remco Evenepoel kan nu beginnen uitkijken naar zijn periode bij Red Bull, waar hij met Roglic naar alle verwachting zal samenwerken. Roglic denkt dat Red Bull met de komst van Evenepoel alvast beter gewapend zal zijn tegen Pogacar in de Tour.

Roglic zinspeelde er in het verleden soms op dat het nog niet helemaal zeker was dat hij bij Red Bull-BORA-hansgrohe zou blijven. Daar was geen sprake van in zijn laatste gesprek met Eurosport. Roglic had het vooral over de veranderingen in de ploeg. "Toen ik aankwam, werd er een nieuwe ploeg gevormd. Red Bull kwam erbij, de ploeg werd getransformeerd."

Weldra volgt alweer een nieuw hoofdstuk. "Nu komt Remco Evenepoel naar ons team en die zal alles weer herschrijven." Roglic verwacht dus dat Evenepoel heel veel zal veranderen. "We hebben veel werk voor de boeg, met de teambuilding die eraan komt, waar we elkaar zo goed mogelijk leren kennen. De komst van Remco is zeker goed voor de ploeg."

Roglic zet stapje terug qua verantwoordelijkheid

Roglic denkt dat hij er ook zelf voordeel uit kan halen. "Ik kan bijvoorbeeld een stapje achteruit zetten qua verantwoordelijkheid, waardoor er meer rust om me heen komt en ik meer vrijheid kan hebben. Daar bedoel ik mee dat ik mij minder zorgen hoef te maken over voeding en aerodynamica en mij meer kan concentreren op het koersen zelf."

Bij het bepalen van de doelstellingen moet Red Bull er rekening mee houden dat het met Roglic, Evenepoel en Lipowitz drie ronderenners heeft. Roglic kijkt er naar met een nuchtere blik. "De doelen moeten nog besproken worden. Er zijn koersen die ik nog niet gewonnen heb, maar in die koersen heb ik een weinig realistische kans om nog te winnen."

Red Bull vs Pogacar in de Tour

Maakt Red Bull-BORA-hansgrohe een kans om volgend jaar Pogacar te verrassen in de Tour? "We zullen natuurlijk een kans hebben, maar hoe realistisch die is, is een andere vraag. Als de druk niet bij één persoon ligt maar verdeeld wordt over drie renners, dan hebben we meer kansen." 

