Ramp voor Toon Aerts in Overijse, klassement in de Superprestige helemaal om zeep

Toon Aerts mag het eindklassement in de Superprestige na twee manches al vergeten. Na een val in Ruddervoorde kende hij materiaalpech in Overijse.

In de eerste manche van de Superprestige zat Toon Aerts in derde positie net voor de sprint. In een bocht ging het echter mis, Aerts nam te veel risico om nog in het wiel van Vanthourenhout en Nieuwenhuis te zitten en schoof weg.

Aerts zag acht renners hem nog voorbij gaan, waardoor hij pas elfde werd in Ruddervoorde. Hij zag zo meteen acht kostbare punten in rook opgaan in de strijd om het eindklassement van de Superprestige.

Materiaalpech nekt Aerts in Overijse

De Exact Cross in Heerde had Aerts links laten liggen om fris aan de start te staan van de tweede manche van de Superprestige in Overijse. Maar na een halve minuut ging het mis, hij verloor zijn ketting.

Aerts moest bijna drie minuten lopen naar de materiaalpost en zag een goed resultaat zo in rook opgaan. Halfweg cross reed was hij wel al opgeschoven naar de 29ste plaats, op 1 minuut en 37 seconden van de koplopers.

Uiteindelijk werd Aerts zeventiende in Overijse, enkel de top vijftien scoort punten. In het klassement is Aerts nu vijftiende met vijf punten. De kloof met leider Vanthourenhout bedraagt al 25 punten.