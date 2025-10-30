Thibau Nys intimideert de tegenstand nu al, was dat ook de bedoeling? Hij moet er zelf mee lachen

Thibau Nys heeft nog geen veldrit gereden maar heeft hij wel al een intimiderende invloed. Hij lacht er zelf wat mee.

Het is vreemd hoe dat kan lopen. In elk geval maakt Thibau Nys zaterdag zijn rentrée in de Koppenbergcross, zoals verwacht. "De goesting is heel groot. Dat is normaal een teken dat ik er klaar voor ben", heeft Thibau Nys veelbelovend nieuws bij Sporza. "Ik heb het gevoel dat ik alles gedaan heb wat ik moest doen. Laat nu de cross maar komen."

Of hij meteen in staat is om mee te doen voor de overwinning, zal afhangen van die laatste paar procentjes. "Ik ben voor 95% klaar en die 5% hangt af van hoe ik technisch en fysiek op zo'n cross reageer", schetst Nys zijn situatie. "Ik denk dat ik echt in orde ben, maar je moet de puzzel in elkaar laten vallen en dat is wel niet evident natuurlijk."

Nys had niet intentie om tegenstand angst in te boezemen

Een video van Nys op sociale media heeft voor wat ophef gezorgd. Blijkbaar heeft dat toch wel indruk gemaakt. Nys reageerde al eerder laconiek bij HLN en moest er nu opnieuw op terugkomen. Het is niet per se zo dat hij een statement wilde maken. "Neen, dat was een doordeweekse trainingsdag. Dat was zeker niet om de tegenstand schrik te doen krijgen", lacht hij.

Het leek Nys gewoon iets tof om te doen en dan doet hij dat ook. "Ik vond het een leuk filmpje. Ik heb gehoord dat er hier en daar wat reacties op kwamen." De Belgische en Europese kampioen veldrijden heeft dus wel te horen gekregen dat het er allemaal heel erg impressionant uitzag. "Ik hoop dat ik dat dit weekend kan bevestigen."





Alle ogen op Nys gericht op Koppenberg

Op de Koppenberg zullen alle ogen alvast op hem gericht zijn. In voorgaande seizoenen begon Nys immers vroeger aan zijn veldritwinter en vorig seizoen moest hij overigens ook genoegen nemen met een vierde plek in deze cross.