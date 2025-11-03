Is alles intussen uitgeklaard tussen vader en zoon Nys? "Dat zei hij deze ochtend"

Thibau Nys was na de cross in Lokeren streng voor zijn vader Sven, die aan zijn fietsen had gewerkt. Nu komt Sven Nys zelf met meer uitleg.

Kort na een fietswissel reed Thibau Nys in een put en zakten de shifters van zijn fiets naar benen. Nys junior maakte zich bijzonder boos en toen hij een tweede keer wisselde, kreeg hij een fiets waarvan het stuur niet recht stond.

Sven Nys gaf tijdens de cross al toe dat hij gewerkt had aan de fietsen van zijn zoon. Volgens Nys heeft hij alles gemonteerd zoals dat al de hele carrière van zijn zoon doet, maar zijn de sturen dit jaar anders.

Ze zijn gladder en blijven daardoor niet op zijn plaats zitten. Met schuurpapier probeerde Sven Nys om alles wat ruwer te maken zodat er meer grip zou ontstaan, maar tevergeefs. En daardoor zakten de shifters van Thibau Nys in Lokeren.

Alles uitgeklaard tussen Sven en Thibau Nys?

"Het is duidelijk dat we er nog wat meer aandacht aan gaan moeten besteden", zegt Nys bij Sporza. Thibau Nys maakte zich na de cross boos en zei dat het niet had moeten gebeuren. Is alles intussen al uitgeklaard tussen vader en zoon?





"We zaten samen in de auto naar huis. Dat is op zich niet slecht om snel te evalueren en te kijken wat de problemen juist waren. Hij zei me deze ochtend toen hij de beelden zag, dat hij het beter op een andere manier had aangepakt. Dus is het een soort jeugdige teleurstelling."