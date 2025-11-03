"Onbegrijpelijk": Bart Wellens zet 'mecanicien' Sven Nys stevig op zijn plaats

Er was veel te doen over de fietsen van Thibau Nys in Lokeren. Sven Nys gaf toe dat hij gesleuteld had aan de fietsen van zijn zoon.

Gezakte shifters, een scheef stuur en de punt van zijn zadel die zakte. Thibau Nys moest meerdere keren wisselen van fiets in Lokeren en werd uiteindelijk pas 15de op ruim drie minuten van Joris Nieuwenhuis.

Sven Nys gaf tijdens de cross al toe dat hij gewerkt had aan de fiets van zijn zoon en hij dus verantwoordelijk was voor de gezakte shifters. Thibau Nys was streng en stelde dat het niet had mogen gebeuren.

Wellens raadt Nys aan om niet aan fietsen te sleutelen

Ook ex-concurrent Bart Wellens vindt dat Sven Nys in de fout is gegaan. "Ik vind het onbegrijpelijk wat hem met zijn shifters is overkomen. Mijn advies voor Sven: schoenmaker, blijf bij je leest. Blijf van die fietsen af, je bent geen mecanicien", zegt Wellens duidelijk bij Het Nieuwsblad.

De shifters van Nys waren niet erg veel gezakt, maar volgens Wellens is een paar milimeter al genoeg voor een renner om dat te voelen. En dan wordt het vooral een mentale kwestie, vooral na zijn zege op de Koppenberg.





Bij Nys was er wellicht nog wat euforie aanwezig van zijn overwinning. Als er een dag later dan veel mis loopt, dan kan er volgens Wellens wel snel sprake zijn van frustratie. Zoals dat bij Evenepoel het geval was op het WK in Rwanda.