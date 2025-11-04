Is karakter van Thibau Nys een probleem? Sven Nys is bijzonder helder

Thibau Nys maakte zich tijdens de cross in Lokeren boos en werd door Paul Herygers vergeleken met Remco Evenepoel. Sven Nys vindt het karakter van zijn zoon net een sterkte.

Toen Thibau Nys in Lokeren problemen kreeg met zijn materiaal, liet hij overduidelijk zijn frustraties zien.Nys gesticuleerde wild om zich heen en stopte ook ostentatief om zijn stuur recht te zetten.

Ook na de cross liet Nys zijn frustraties duidelijk blijken en stelde hij dat het allemaal niet had mogen gebeuren. De winnaar in Nys kon het niet laten om zijn temperament in te tomen, dat zag ook vader Sven Nys.

Karakter van Thibau Nys

Toch vindt hij niet dat zijn zoon zijn karakter moet veranderen. "Uiteindelijk is Thibau wie hij is – what you see is what you get. En moet hij zijn persoonlijkheid en karakter niet te veel willen veranderen. Omdat ze hem ook al heel ver hebben gebracht in het leven", zegt hij bij HLN.

Nys kan met vertrouwen naar EK toeleven

En het ligt ook niet in het karakter van Thibau Nys om lang met zijn frustratie te blijven. In de auto naar huis hadden vader en zoon al een goed gesprek en maandagochtend ging hij ook weer met de glimlach trainen.





Het resultaat in Lokeren, 15de, viel dan wel tegen, maar Nys kon wel tevreden zijn met het gevoel dat hij had. Hij was hersteld na zijn overwinning op de Koppenberg en conditioneel zal hij dan ook in orde zijn op het EK van zondag.