Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

Het voorstel van Jérôme Pineau om toeschouwers te laten betalen voor toegang tot de slotkilometers van de Alpe D'Huez tijdens de Tour de France, stuit op duidelijke kritiek van Marc Madiot.

Madiot verwerpt idee van betalende fans

Tijdens een aflevering van de RMC-podcast reageerde Marc Madiot op het voorstel van Jérôme Pineau, voormalig manager van B&B Hotels. Pineau had geopperd om de laatste vijf kilometer van de Alpe D’Huez te privatiseren en betalend te maken voor toeschouwers. Volgens hem zou dit geld rechtstreeks naar de wielerploegen moeten gaan.

Madiot liet er geen twijfel over bestaan dat hij het idee afwijst. “We zijn niet bezig met het organiseren van een kermis”, vertelde hij bij RMC. Daarmee maakt hij duidelijk dat hij het voorstel niet verenigbaar acht met de aard van de wielersport. Hij benadrukt dat de Tour de France een volksfeest moet blijven, toegankelijk voor iedereen.

Volgens Madiot is het niet aan teamleiders om te beslissen over het al dan niet invoeren van toegangsprijzen. Hij vindt dat de sport zijn open karakter moet behouden. “Wielrennen is een sport die je beleeft langs de kant van de weg, zonder ticket”, klinkt het.

Discussie over verdeling van middelen

Pineau had in de podcast aangehaald dat de economische kloof tussen ploegen te groot is en dat extra inkomsten nodig zijn. Hij pleitte voor VIP-zones en een eerlijke verdeling van middelen tussen organisatoren en teams. Madiot erkent dat er financiële uitdagingen zijn, maar ziet niets in het privatiseren van delen van het parcours.

De ploegleider van Groupama-FDJ vindt dat oplossingen elders gezocht moeten worden. Hij stelt dat het publiek niet de dupe mag worden van budgettaire noden. “We moeten niet de fans laten betalen voor iets wat altijd gratis is geweest”, zegt hij.

Madiot besluit dat het voorstel van Pineau niet strookt met de waarden van de sport. Hij roept op tot overleg binnen de sector, maar zonder de essentie van het wielrennen aan te tasten. Het debat over de toekomst van de sport is daarmee geopend, maar de meningen blijven verdeeld.

Madiot houdt vast aan traditie

Voor Madiot is het duidelijk dat de Tour de France zijn karakter moet behouden. Hij ziet geen ruimte voor commerciële ingrepen die de beleving voor het publiek beperken. “De Tour is van iedereen”, besluit hij.