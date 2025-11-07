🎥 Wow! Remco Evenepoel doet niet onder voor Mathieu van der Poel en pronkt nu zelf met heel duur speelgoed

Remco Evenepoel vindt het ook wel eens fijn om af en toe duur speelgoed in huis te halen. "Ophaaldag", zo omschrijft hij het zelf.

Ook na afloop van het wegseizoen zijn het nog drukke tijden geweest voor Remco Evenepoel, met activiteiten voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe, testen in de windtunnel en een bezoek aan de renners uit zijn academie. Een vakantie mag er echt wel van gaan komen, maar eerst ging Evenepoel zijn nieuwe auto afhalen bij BMW.

De BMW-dealer Lemmens-Le Couter had de eer om Remco Evenepoel te verwelkomen. Evenepoel reageert zelf nog eens op het filmpje dat hijzelf en de BMW-dealer gepost hebben op Instagram: "Ophaaldag". De emoji's maken duidelijk dat Evenepoel er erg naar heeft uitgekeken om voor de eerste keer met zijn nieuwe wagen te rijden.

Evenepoel laat u genieten van het motorgeluid

Evenepoel laat u alvast al eens meegenieten van het motorgeluid van zijn nieuwe machine. Het moet gezegd: hij ziet er wel heel erg cool uit in zijn nieuwe aanwinst. De nieuwe bolide van Evenepoel is een BMW M5 Berline. Een correcte prijs om zo'n auto over te nemen op de huidige markt gaat al snel ruim boven de 100 000 euro.

Evenepoel is lang niet de enige uit het wielerpeloton met een voorliefde voor snelle wagens. Niemand is meer gekend voor zijn affiniteit met auto's dan Mathieu van der Poel, die als ambassadeur van Lamborghini in september nog een verrassingsgeschenk kreeg van de Italiaanse producent van luxe sportwagens. Lang niet verkeerd.





Evenepoel ook graag snel op vier wielen

Laten we het zo formuleren: wie heel snel kan zijn op twee wielen, zoekt ook graag op vier wielen een hogere snelheid op. Daar is niets verkeerd mee. Als Evenepoel voor een niet al te verre vakantie kiest, kan hij de verplaatsing misschien met de wagen maken. In het andere geval wordt het toch het vliegtuig nemen.