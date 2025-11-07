Mettepenningen spreekt met realisme over doemscenario voor Iserbyt: "Daar moeten we niet flauw over doen"

Het blijft wachten op eens een opsteker voor Eli Iserbyt. Jurgen Mettepenningen is heel realistisch wat betreft de situatie van zijn veldrijder.

Een onderzoek in het UZ van Gent leidde tot de beslissing van Iserbyt om vier weken de fiets aan de kant te laten staan. Na de bekendmaking van dit nieuws werd teammanager Jurgen Mettepenningen meteen druk gesolliciteerd en legde hij uit hoe Iserbyt er tegenaan kijkt. Bij VTM NIEUWS heeft Mettepenningen nogmaals gereageerd.

Veel zal afhangen van welke bevindingen er gedaan worden binnen vier weken. "Als er progressie is, zijn er iets meer mogelijkheden en kunnen we misschien iets optimistischer zijn. Sta me toe vandaag eerder pessimistisch te zijn." Al de tegenslagen die Iserbyt heeft opgelopen, zorgen ervoor dat pessimisme iets nauwer aansluit bij realisme.

Seizoen Iserbyt wellicht voorbij

Stilaan moet er gevreesd worden dat we Iserbyt deze winter niet meer in actie zullen zien. Daar is Mettepenningen ook heel duidelijk over. "Ik denk dat dit scenario heel dichtbij komt. Daar moeten we niet flauw over doen. Als je half december het nieuws krijgt dat het iets beter zou gaan, dan moeten we opnieuw de conditie opbouwen. Ik denk dat we stilaan een kruis moeten maken over dit seizoen."

Het vervelende voor de ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw is dat er weinig indicatoren zijn die bepalen welke kant het uit zal gaan de volgende weken. "Wij leven nu op hoop. We kunnen niet anders dan hopen dat het beter wordt. Er is gewoon geen andere mogelijkheid. Medisch gezien is het nog niet opgelost geraakt en dat is in deze case de belangrijkste factor."





Hoop blijft aanwezig bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw

Het beste zou zijn dat de blessureproblemen van Iserbyt met een ingreep volledig van de baan geholpen kunnen worden. Voorlopig lijkt dat er niet in te zitten. "Wat overblijft, is de hoop op een natuurlijke genezing van het lichaam."