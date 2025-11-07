Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

Het is mogelijk dat de prioriteiten wat verschuiven voor Jasper Philipsen. Met Mathieu van der Poel heeft Alpecin-Deceuninck nog altijd de renner in huis met de beste papieren in een koers als Parijs-Roubaix, of Tadej Pogacar daar nu aan de start gaat of niet.

In een interview met Tuttobiciweb bespreekt Jasper Philipsen onder andere of hij nog wil verbeteren in de sprints of in de klassiekers. Philipsen geeft aan dat hierover momenteel overleg aan de gang is met de ploeg. Alpecin-Deceuninck zou hem, zeker in het voorjaar, eerder in de richting van de klassiekers willen duwen. Hij zou zich dan minder op sprints kunnen focussen.

Naast Milaan-Sanremo, het Monument dat hij al op zijn palmares schreef, is Parijs-Roubaix duidelijk de grote klassieker die het best bij Philipsen past. De Vlam van Ham werd er al twee keer tweede. Dit jaar verscheen ook Tadej Pogacar voor het eerst aan de start van de Helleklassieker. Is het dan door zijn aanwezigheid koersen op een andere manier?

Alpecin-Deceuninck gaat uit van eigen kracht

"Eigenlijk kijken we niet veel naar onze rivalen", antwoordt Philipsen. "Als Tadej aan de start verschijnt, is hij zeker een van de belangrijkste favorieten. Of we nu een klassiek en vlak parcours voor de wielen krijgen, of het een parcours is met meer beklimmingen." Hoe zwaarder de koers, hoe meer kans voor Pogacar om het verschil te maken.

Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in de Ronde van Vlaanderen, waar de Sloveen voor de tweede keer triomfeerde. Het doet de moed niet in de schoenen zakken bij Philipsen. "Ik denk dat we het team hebben om het ploegenspel te laten gelden. Pogacar is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan."





Van der Poel won Parijs-Roubaix na solo

Mathieu van der Poel won dit jaar Parijs-Roubaix nadat Tadej Pogacar in aanloop naar de finale een bocht verkeerd inschatte. Van der Poel was zo vertrokken voor een solo. Bij een sprint tussen de twee zou Van der Poel natuurlijk nog altijd meer dan degelijke winstkansen hebben.