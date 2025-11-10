Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

'In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem'. Vanaf 2026 gaan we niet meer spreken over Gent-Wevelgem, want de koers heeft een nieuwe naam gekregen. Dat heeft de organisator bekendgemaakt.

De start van Gent-Wevelgem verhuist van Ieper naar Middelkerke en het 'Zesde Monument' krijgt ook een nieuwe naam. Vanaf 2026 zullen we niet meer mogen spreken van Gent-Wevelgem.

Wat is de nieuwe naam voor Gent-Wevelgem?

De nieuwe naam wordt "In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem." en dat zal minstens voor tien jaar de naam worden, want er is een overeenkomst voor tien jaar gesloten.

Na Gent en Deinze werd de race vanaf 2020 gestart in Ieper, maar vanaf 2026 zal het dus in Middelkerke zijn. Wevelgem heeft (tot minstens 2031) ook de komende jaren de ontknoping van de klassieker in handen.

Contract voor tien jaar

“We hebben een contract voor tien jaar”, aldus Tomas Van Den Spiegel namens Flanders Classics in Het Nieuwsblad. “Als je de naam verandert, dan moet je voor continuïteit zorgen. En Middelkerke wilde wel betalen maar niet voor Gent."

Het zwaartepunt van de koers? Daar wordt voorlopig alvast niet aan gemorreld. “We maken eerst een grote lus in en om Middelkerke alvorens een eerste keer naar de Moeren af te zakken. Daarna krijgen we de klassieke finale met de Kemmelberg en de Plugstreets", besluit Van Den Spiegel.