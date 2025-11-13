Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

De Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles zullen de wielerkalender overhoop gooien. De data van de tijdritten en de wegwedstrijden zijn nu ook officeel bekendgemaakt.

Dat de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028 voor problemen zouden zorgen op de wielerkalender, was al langer duidelijk. De Spelen worden op vrijdag 14 juli geopend en duren tot zondag 30 juli 2028.

Het IOC heeft nu ook de data bekendgemaakt van de specifieke onderdelen op de Spelen. De tijdritten zullen worden afgewerkt op woensdag 19 juli, de vrouwen rijden hun wegwedstrijd op zaterdag 22 juli en de mannen op 23 juli.

Op de Spelen vorig jaar in Parijs kregen de mannen nog een week de tijd tussen de tijdrit en de wegrit, in 2028 zal dat dus maar vier dagen zijn. En in Parijs werden de Spelen ook eind juli en begin augustus afgewerkt.

Start de Tour op 23 juni in 2028?

De Tour begon daardoor al eind juni, maar in 2028 zal er wellicht nog meer geschoven moeten worden. De Tour die eindigt op zondag 16 juli, om niet te veel te overlappen met de Spelen, lijkt het waarschijnlijkste scenario.

Daardoor zou de Tour echter al op 23 juni moeten starten, waardoor er dan weer met de nationale kampioenschappen moet worden geschoven. De UCI en Tourorganisatie ASO zullen dus stevig moeten puzzelen met de kalender.