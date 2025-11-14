Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

Paul Magnier heeft zijn plannen voor 2026 toegelicht. De jonge Fransman blijft ambitieus, maar beseft dat zijn rol binnen Soudal Quick-Step voorlopig achter Tim Merlier ligt.

Magnier over Tour de France en druk

Magnier gaf aan dat de Tour de France voor hem een belangrijk doel blijft. “Natuurlijk. Ja, ja, het spreekt me zeker aan. Maar niet volgend jaar”, zegt hij bij FranceTV. Hij benadrukte dat de ronde uitzonderlijk zwaar is. “Het is een ongelooflijk moeilijke wedstrijd met enorme druk. Druk van de media, sportieve druk, druk van sponsors. Het is heel zwaar. Het is de moeilijkste koers ter wereld.”

De 21-jarige renner start in 2026 aan zijn derde profseizoen. Hij heeft inmiddels 24 zeges verzameld, waarvan 19 dit jaar behaald werden. Daarnaast reed hij een uitgebreid WorldTour-programma en maakte hij zijn debuut in een grote ronde tijdens de Giro d’Italia, die hij tot in de slotweek uitreed. Magnier geldt niet enkel als sprinter, maar ook als puncher die heuvelachtige en kasseikoersen aankan.

Merlier als kopman bij Quick-Step

Binnen de ploeg ligt de focus op de sprinters en de klassiekers, zeker na het vertrek van Remco Evenepoel. Tim Merlier is daarbij de uitgesproken leider. Onze landgenoot won dit jaar twee etappes in de Tour de France en boekte daarnaast meerdere zeges op hoog niveau. Magnier erkent dat hij voorlopig geen concurrentie kan bieden voor de positie van Merlier.

Dat betekent dat Magnier in de eerste seizoenshelft een programma zal rijden dat grotendeels bestaat uit de voorjaarsklassiekers. Een terugkeer naar de Giro d’Italia behoort tot de mogelijkheden, al kan ook een deelname aan de Vuelta met Alberto Dainese als kopman in Italië op de planning komen.

Magnier kijkt vooruit zonder haast. “De dag dat ik me klaar voel, zou het dragen van de gele trui een gevoel zijn dat onmogelijk te beschrijven is, onbeschrijfelijk. En dat zou ik ooit graag ervaren”, besluit hij.

Met die woorden maakt hij duidelijk dat de Tour de France wel degelijk in zijn toekomst ligt, maar dat hij eerst verder wil groeien binnen het team en ervaring wil opdoen in andere grote wedstrijden. Voorlopig blijft Merlier het speerpunt van Soudal Quick-Step, terwijl Magnier zijn ontwikkeling rustig voortzet.