Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed
Foto: © photonews

Remco Evenepoel blikt bij Het Laatste Nieuws terug op zijn seizoen en geeft een eigen beoordeling van zijn prestaties. Hij benoemt zowel de hoogtepunten als de gemiste kansen en plaatst zijn resultaten in de context van zijn ambities.

Beoordeling van het seizoen

Evenepoel maakt duidelijk dat hij zijn jaar langs twee maatstaven bekijkt. “Ik ga twee cijfers geven. Afgetoetst aan de ambities die ik koesterde: 7 op 10. In het licht van wat er allemaal aan voorafging: 8,5”, klinkt het. Hij geeft aan dat zijn verwachtingen voor de Tour hoger lagen dan wat hij uiteindelijk kon realiseren.
Naast de grote rondes wijst hij op zijn overwinning in de Brabantse Pijl. Het was zijn enige zege in een eendagswedstrijd, maar wel een bijzondere. Hij won bij zijn terugkeer in een rechtstreeks duel met Wout van Aert. “Ook puur emotioneel was dat mijn mooiste zege, na een lastige maand met het verlies van mijn goeie vriend Pascal.”

Gemiste kansen volgens Evenepoel

Evenepoel erkent dat er wedstrijden waren die hij met een betere aanpak had kunnen winnen. “Er zijn twee wedstrijden die ik, mits een slimmere, betere aanpak, extra had kunnen winnen.” Hij verwijst naar de Amstel Gold Race, waar hij zijn sprint te vroeg inzette en werd geklopt door Skjelmose.

Daarnaast noemt hij het Belgisch kampioenschap op de weg in Binche. Daar koos hij voor een koers waarin hij van begin tot eind voluit reed, met het oog op de voorbereiding richting de Tour. Uiteindelijk strandde hij op een halve minuut van Tim Wellens, die zijn aanvalsmoment zorgvuldig had gekozen.

Evenepoel besluit dat hij, afgezien van deze twee gemiste kansen, overal eerlijk werd verslagen. “Voor de rest ben ik, denk ik, overal op mijn waarde geklopt.” Daarmee geeft hij aan dat zijn prestaties in lijn lagen met de sterkte van zijn tegenstanders.

