Kritische opmerkingen over Thibau Nys blijven niet achterwege: "Damn, dat was slecht"
Thibau Nys is ontegensprekelijk een groot talent, maar op mindere dagen zijn kritische opmerkingen ook zijn deel. Zoals na zijn zevende plek in de Superprestigemanche in Merksplas.

Zijn prestatie in het geheel was nog wel behoorlijk. Bij het door het zand rijden draaide het echter vierkant. Dat zag ook analist Bart Wellens bij PlaySports. Wellens miste de eerste drie ronden van de mannencross omdat hij bij zijn vrouwenploeg eens polshoogte ging nemen. Daarna schrok Wellens van wat hij bij de mannen te zien kreeg.

"Ik zag Thibau door het zand rijden en dacht: "Damn, dat was slecht. Als dat elke ronde zo gaat zijn..."" Dat is ook wat zich later heeft afgespeeld. "Zo kun je vijf, zes à zeven seconden verliezen in die zandbak. Dat is elke keer energie dat weg is. Je ziet Thibau als tweede in de achtervolging gaan op Nieuwenhuis en uit de zandbak komen als vijfde..."

Thibau Nys verliest veel tijd in de zandbak

De conclusie van Wellens was hard maar eenvoudig: "In de zandbak kun je heel veel tijd winnen, maar ook heel veel tijd verliezen." Dat laatste is wat Nys is overkomen, waardoor hij zich moest neerleggen bij een zevende plaats in de definitieve uitslag. Al hielp het ook niet dat hij op het einde van de cross in Merksplas nog lek reed.

Co-commentator Paul Herygers zag in de loop van de wedstrijd ook geen verzachtigende omstandigheden voor Nys. "Zand kom je overal tegen. Is het geen zandcross, dan ligt er wel eens een zandstrook. Dit is niet goed. Punt." Veel meer viel er niet te zeggen over de prestatie van Nys: het was duidelijk waar het probleem lag.

Ook Sven Nys kritisch

Overigens had ook vader Sven Nys er geen moeite mee om toe te geven dat de zandpassages van Thibau niet naar behoren waren en het er allemaal niet erg verfijnd uitzag. Het blijft voor Thibau voorlopig iets om aan te werken in de toekomst. 

