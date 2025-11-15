Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

Roger De Vlaeminck was kritisch voor onder meer Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Dat stuit op onbegrip, al krijgt hij ook wat steun.

De toprenners van het hedendaagse wielrennen lijken Roger De Vlaeminck niet echt te kunnen bekoren. Dat Tadej Pogacar vergeleken wordt met Eddy Merckx, vindt De Vlaeminck dan ook totaal ongepast.

"Pogacar komt nog niet aan de tenen van Merckx", zei De Vlaeminck bij HLN. Over Evenepoel was hij niet ook erg positief, die hij dan weer arrogant vindt. Van der Poel moest het ook ontgelden, de Nederlander kan volgens De Vlaeminck niet bergop rijden of tijdrijden.

Kritiek en steun voor De Vlaeminck

Uit Italië kreeg De Vlaeminck al kritiek van oud-renner en commentator Robert Magrini, hij vindt onder meer de uitspraak over Tadej Pogacar totaal misplaatst. Ook ex-renner en ex-ploegleider Brian Holm is kritisch.

"Ik vind die opmerkingen niet echt bij hem passen. Als hij de jaren '70 met nu vergelijkt, is dat echt vreselijke onzin", zegt Holm bij Café Eddy. Holm vindt echter wel dat De Vlaeminck zijn mening mag geven.

"Het is ook heel verfrissend dat er iemand is die het doet en hij duikt maar een paar keer per jaar op. Maar populair is hij zeker niet bij de jonge renners", stelt de Deen nog.