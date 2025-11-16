🎥 "Overkomt de beste...": dollende Van der Poel maakt beginnersfoutje op training

Mathieu van der Poel stoomt zich in Spanje klaar voor zijn rentree in het veld. Al verliep niet alles van een leien dakje op training voor de Nederlander.

Al enkele weken is Mathieu van der Poel in Spanje aan het trainen ter voorbereiding van het nieuwe wegseizoen en straks ook het veldrijden. Zaterdag ging Van der Poel nog samen met zijn vriendin Roxanne Bertels trainen.

Al verloopt niet altijd alles van een leien dakje voor de Nederlander. Samen met Freddy Ovett, David Dekker en Luke Verburg ging Van der Poel zaterdag ook nog zo'n 115 kilometer trainen met onderweg 1800 hoogtemeters.

Van der Poel vergeet batterij versnelling op te laden

Ovett zette op zijn sociale media een video waarin hij, Dekker en Verburg dan weer Van der Poel aan het duwen zijn. De Nederlander was de batterij van zijn versnellingsapparaat vergeten op te laden en kon niet meer schakelen.

"Het overkomt de beste...", schreef Ovett erbij. "Maar was het echt leeg?", schreef Van der Poel er met een knipoog bij. "Op deze manier zal hij fris aan de voet van de Cipressa komen", stelde Dekker nog.





Programma veldrijden Van der Poel

Pas in de kerstperiode zullen we Van der Poel wellicht weer in het veld zien. Volgens Christoph Roodhooft zal het programma van Van der Poel eind november tijdens de presentatie van het WK veldrijden in Hulst bekendgemaakt worden.