'Wordt Evenepoel naar de Giro gelokt? Organisatie doet heel veel moeite'

Rijdt Remco Evenepoel in 2026 de Giro of niet? Hij hakt de knoop door na de voorstelling van het parcours, maar dat lijkt hem alvast gunstig gezind te zijn.

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe diende Remco Evenepoel twee plannen in wat het volgende seizoen betreft. In het eerste plan wil Evenepoel de voorjaarsklassiekers en de Tour combineren.

Het tweede plan zouden de klassiekers ingeruild worden voor de Giro. Die knoop wil Evenepoel echter nog niet doorhakken, dat doet hij pas na 1 december wanneer het parcours van de Giro officieel is voorgesteld.

Lange tijdrit voor Evenepoel in de Giro?

De Giro lijkt er echter veel aan te doen om Evenepoel te overtuigen om voor de Giro te kiezen. Volgens HLN zou de Giro volgend jaar een relatief vlakke tijdrit van zo'n 40 kilometer in Toscane bevatten.

Dat zou voor Evenepoel natuurlijk goed nieuws zijn, want dan kan hij zijn concurrenten heel wat tijd aansmeren. De drievoudige wereldkampioen zou volgend jaar nog sneller moeten zijn met een hoogtechnologische aanpak.





Als Evenepoel aan de start staat van de Giro, zou het zijn derde deelname zijn. In 2021 gaf hij uitgeput op voor de 18de etappe, in 2023 moest Evenepoel in de roze trui opgeven net voor de eerste rustdag door covid.