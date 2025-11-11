Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

Een revolutionair moment breekt aan in de koers. Red Bull zal er alles aan doen om Remco Evenepoel en alle andere renners uit de ploeg beter te maken. Enter de PIV-test.

Red Bull-BORA-hansgrohe laat op zijn officiële website weten dat het samen met Specialized, en in samenwerking met meetspecialist LaVision, een PIV-test heeft laten doen in de Catesby Aero Research Facility in Engeland. PIV staat voor Particle Image Velocimetry. Deze test is een techniek die eerder enkel werd toegepast in de Formule 1.

Het doel is om bij de renner luchtstromen zichtbaar te maken en zo aerodynamica naar een hoger niveau te tillen. Dat moet Remco Evenepoel als muziek in de oren klinken. Het effect is dat je in de tunnel door een soort groene energie rijdt. Vooraleer de renners aan de beurt zijn, heeft Dan Bigham zich eraan gewaagd. Hij is de Head of Engineering bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Formule 1-aanpak doet intrede bij ploeg Evenepoel

"Voor mij als engineer is dit pure magie", getuigt Bigham. "We willen begrijpen wat er echt gebeurt, niet alleen of iets sneller of trager gaat. Met deze PIV-test gaan we eindelijk kijken wat er nog zit onder de laag van aerodynamica. We maken zichtbaar wat we voorheen niet konden zien. We richten Formule 1-technologie op twee wielen en creëren kennis dat de wielersport zal veranderen."

Dit is uiteraard niet iets wat de 34-jarige oud-wielrenner ooit dacht om zelf te kunnen doen. "Door een lasterstraal rijden, is iets wat je niet elke dag doet. De luchtstromen rond mij voor het eerst live zien, was fascinerend. Normaal weten we alleen of iets sneller is, niet waarom. Vandaag hebben we kunnen zien waarom."





Red Bull-engineer in de wolken

U heeft het inmiddels al door: Bigham is in de wolken met de ervaring in de Catesby Aero Research Facility in zijn thuisland. "Hier is de lucht zo puur als de data. Er is geen wind, er is geen willekeur. Er is alleen pure fysica."