Broers Roodhooft steken ambities niet weg en mikken op record

Christoph en Philip Roodhooft blikken vooruit op 2026 en bespreken hun ambities. De broers benadrukken dat records en grote zeges belangrijk blijven, maar dat ook kleinere koersen en continuïteit een rol spelen in hun strategie.

Continuïteit en tevredenheid

Philip geeft aan dat het niet altijd noodzakelijk is om beter te doen dan het jaar voordien. “Vraag is: hóeft het beter? Als het niet of slechts een klein beetje minder is, zal het nog altijd oké zijn”, geeft hij mee in Het Laatste Nieuws. Hij wijst erop dat groei mogelijk blijft, maar dat tevredenheid met behaalde resultaten ook belangrijk is.

Christoph benadrukt dat een minder jaar geen ramp hoeft te zijn. “Net als met het afhaken van een sponsor is ook aan eens een minder jaar geen been gebroken. Kan gebeuren, ook al doe je alles zoals het hoort.” Voor hem staat voorop dat men kan besluiten dat er steeds het maximum uit werd gehaald.

Records en grote doelen

De broers erkennen dat er nog uitdagingen klaar liggen. “Er liggen een aantal zaken ‘open’. Records die kunnen worden gebroken of geëvenaard, zoals een vierde Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix voor Mathieu. Maar dat hoeft niet noodzakelijk in ‘26 te zijn”, aldus Christoph. Daarmee blijft de lat hoog, zonder dat alles op één seizoen moet worden afgedwongen.

Philip wijst op het belang van kleinere wedstrijden naast de grote klassiekers. “De ambitie moet ook blijven om opnieuw wat meer kwantiteit na te streven net ónder het WorldTour-niveau. Daar hebben we in 2025 wat steken laten vallen.” Het gaat om een bredere spreiding van successen, zodat ook andere koersen voldoende aandacht krijgen.

