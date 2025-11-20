Broers Roodhooft steken ambities niet weg en mikken op record

Broers Roodhooft steken ambities niet weg en mikken op record
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Christoph en Philip Roodhooft blikken vooruit op 2026 en bespreken hun ambities. De broers benadrukken dat records en grote zeges belangrijk blijven, maar dat ook kleinere koersen en continuïteit een rol spelen in hun strategie.

Continuïteit en tevredenheid

Philip geeft aan dat het niet altijd noodzakelijk is om beter te doen dan het jaar voordien. “Vraag is: hóeft het beter? Als het niet of slechts een klein beetje minder is, zal het nog altijd oké zijn”, geeft hij mee in Het Laatste Nieuws. Hij wijst erop dat groei mogelijk blijft, maar dat tevredenheid met behaalde resultaten ook belangrijk is.

Christoph benadrukt dat een minder jaar geen ramp hoeft te zijn. “Net als met het afhaken van een sponsor is ook aan eens een minder jaar geen been gebroken. Kan gebeuren, ook al doe je alles zoals het hoort.” Voor hem staat voorop dat men kan besluiten dat er steeds het maximum uit werd gehaald.

Records en grote doelen

De broers erkennen dat er nog uitdagingen klaar liggen. “Er liggen een aantal zaken ‘open’. Records die kunnen worden gebroken of geëvenaard, zoals een vierde Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix voor Mathieu. Maar dat hoeft niet noodzakelijk in ‘26 te zijn”, aldus Christoph. Daarmee blijft de lat hoog, zonder dat alles op één seizoen moet worden afgedwongen.

Philip wijst op het belang van kleinere wedstrijden naast de grote klassiekers. “De ambitie moet ook blijven om opnieuw wat meer kwantiteit na te streven net ónder het WorldTour-niveau. Daar hebben we in 2025 wat steken laten vallen.” Het gaat om een bredere spreiding van successen, zodat ook andere koersen voldoende aandacht krijgen.

Lees ook... Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zienChristoph besluit dat ook overwinningen in minder bekende wedstrijden waardevol zijn. Zeges in de Antwerp Port Epic of Dwars door het Hageland zorgen ook voor veel plezier bij de ploegleiders. Daar waren er dit jaar te weinig van, zo geeft hij nog mee.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Ronde van Vlaanderen
Paris - Roubaix
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

21:30
Flanders Classics maakt duidelijke afspraken met management Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics maakt duidelijke afspraken met management Van der Poel en Van Aert

17:00
Tadej Pogacar zet zijn grote doelen uit: "Als ik vandaag stop, zou ik tevreden zijn, ook als dat niet lukte"

Tadej Pogacar zet zijn grote doelen uit: "Als ik vandaag stop, zou ik tevreden zijn, ook als dat niet lukte"

20:00
OFFICIEEL Nog een pion van Lotto heeft een nieuwe ploeg gevonden

OFFICIEEL Nog een pion van Lotto heeft een nieuwe ploeg gevonden

19:00
Vuelta kan volgend jaar niet op Mallorca, maar ook niet in Madrid eindigen: dit ligt op tafel als alternatief

Vuelta kan volgend jaar niet op Mallorca, maar ook niet in Madrid eindigen: dit ligt op tafel als alternatief

18:30
"Technologie tien jaar niet veranderd": Crosser doet duidelijke oproep voor het veldrijden

"Technologie tien jaar niet veranderd": Crosser doet duidelijke oproep voor het veldrijden

18:00
UCI-puntenkampioen van zijn team, maar nog steeds zonder job voor 2026

UCI-puntenkampioen van zijn team, maar nog steeds zonder job voor 2026

16:30
OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

16:00
Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

15:00
Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"

Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"

14:00
OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

13:30
"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

13:00
Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

12:30
5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

12:00
Toon Aerts heeft een heel duidelijke mening over komst van Van der Poel en Van Aert in de cross

Toon Aerts heeft een heel duidelijke mening over komst van Van der Poel en Van Aert in de cross

08:30
Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

11:00
Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

10:00
📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

09:00
📷 OFFICIEEL Rik Verbrugghe heeft een nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL Rik Verbrugghe heeft een nieuwe job beet

08:00
Campenaerts, Van Aert of Wellens? Dit is de beste helper van 2025

Campenaerts, Van Aert of Wellens? Dit is de beste helper van 2025

07:30
Tim Declercq begeleidt 11 renners bij Soudal Quick-Step: ook van deze drie profs is hij de coach

Tim Declercq begeleidt 11 renners bij Soudal Quick-Step: ook van deze drie profs is hij de coach

07:00
"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

19/11
Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

19/11
Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

19/11
Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

19/11
Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

19/11
Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

19/11
Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

19/11
Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

19/11
Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

19/11
"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

19/11
Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

19/11
"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

19/11
"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

19/11
Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens Naast de fiets

Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens

19/11
Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

19/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Rik Verbrugghe Thibau Nys Tim Declercq Tim Wellens Tadej Pogacar Tim Merlier Xandro Meurisse Lorena Wiebes Edward Planckaert Bert Van Lerberghe Tibor Del Grosso Biniam Girmay Sebastien Demarbaix Richard Antonio Carapaz Montenegro

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved