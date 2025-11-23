Thibau Nys doet het à la ... Sven Nys: "Halfweg koers vroeg ik me af wat ik aan het doen was"

De kop is eraf in de Wereldbeker. Thibau Nys wist meteen met een knappe solo de eerste zege in de Wereldbeker van het seizoen te pakken. Achteraf reageerde hij dan ook opgetogen, al was het ook geen wandeling in het park voor hem.

Het was heel koud in Tabor en de beste manier om warm te krijgen? Dat is misschien wel aanvallen en zo hard mogelijk rijden. Dat leek toch alvast de insteek van Thibau Nys, die al snel de rest achterliet en op zoek ging naar een knappe overwinning.

Waarom vertrok Nys zo snel in de aanval in Tabor?

In een flashinterview voor de UCI gaf hij meteen duidelijk aan dat hij goede benen had en ook in de verkenning al een goed gevoel had, ook op zaterdag.

Dat was een reden om er vol voor te gaan op zondag volgens Nys, die van ronde één toonde dat hij sterk was en na een valpartij van Joris Nieuwenhuis in ronde twee meteen vol doortrok.

Thibau Nys maakt indruk in Tabor

Het gevolg was een overwinning in de stijl van ene Sven Nys, die ook af en toe uitpakte met een monsterontsnapping van een klein uur. "Ik voelde dat ik goede benen had en ben er vol voor gegaan."

"Halfweg vroeg ik me wel af wat ik aan het doen was", kon er zelfs een lachje af. "Ik wilde geen finale rijden met tien renners, dus ben blijven doorgaan. Ik had een hele goede dag en nu kan ik volgende week nog eens in een witte broek crossen."