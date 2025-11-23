Bijna twee weken later: Van der Poel heeft prijs en zit met serieuze uitdaging opgescheept

Mathieu van der Poel heeft prijs. Er komt nog een serieuze extra uitdaging bij op zijn sowieso al drukke programma.

Het is ondertussen alweer twee weken geleden dat Freddy Ovett hem die uitdaging wilde aansmeren. Van je vaste trainingsmakkers moet je het hebben. Bij een video van een training schreef Ovett het volgende: "MVDP bevestigt dat hij een Ironman zal doen als deze reel 100 000 likes krijgt." Ovett zag Van der Poel naast fietsen ook al zwemmen of lopen.

Het ging sowieso niet de eerste keer zijn dat Van der Poel zou beloven om een Ironman af te leggen. Daar wees Van der Poel ook zelf op in een reactie op de video. De Nederlandse wielrenner had eerder al beloofd om een Ironman te doen als gevolg van een weddenschap met Average Rob, maar het was er dus nog altijd niet van gekomen.

Video van trainingsmaat Van der Poel vlot bekeken

Mathieu van der Poel was het in elk geval nog niet vergeten: dat was het goede nieuws. Wat de video van Ovett betreft: die werd wel vlot bekeken, maar het bleek toch een hele opdracht om aan het vereiste aantal views te geraken. Wie Van der Poel echt een Ironman wil zien afwerken, kon het filmpje natuurlijk wel doorsturen naar tal van kennissen.

Na iets minder dan twee weken is het dan eindelijk zover: zondagochtend heeft de video van Ovett de kaap van de 100 000 likes overschreden. Bij het schrijven van dit artikel staat de teller met het aantal likes precies op 100 100. Een opmerkelijk cijfer toch wel. In ieder geval heeft Van der Poel wel degelijk een tweede Ironman aan zijn been.

Zonneveld gelooft in Van der Poel

Dat is tenminste het geval als Van der Poel meende wat hij tegen Ovett zei en hij een man van zijn woord is. Van der Poel kennende zal dit wel degelijk zo zijn. Hij zal ergens nog de tijd moeten vinden om twee Ironmans te doen. Thijs Zonneveld gelooft alvast dat VDP hier behoorlijk goed in zal zijn.