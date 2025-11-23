Hoopvolle Belgische prestaties: wie won er allemaal in Tabor?

De voorbije weken waren er al heel wat crossen, maar nu zijn we er ook aan begonnen in de Wereldbeker. In een ijskoud Tabor was het afwachten wie de eerste winnaar zouden gaan worden. Kregen we grote verrassingen te zien?

In de vrouwencross was het Lucinda Brand die alweer een zege wist te pakken, maar er waren natuurlijk nog heel wat andere reeksen te volgen op zondag.

Arthur Van Den Boer hoopvol bij de beloften

Bij de beloften was het andermaal David Haverdings die zijn dominantie wist verder et zetten. De Nederlander hield in de sprint de Fransman Sparfel af, terwijl Viezzi derde werd.

Goed nieuws van de Belgen? Op plaats vier hebben we Arthur Van Den Boer op tien seconden. Hij is van bouwjaar 2007 en daardoor de jongste in de top-6 en drie jaar jonger dan winnaar Haverdings.

Wat met de junioren in Tabor?

Dan waren er ook nog de junioren. Bij de mannen won Soren Bruyere Joumard in een sprint met vier van onze landgenoot Jari Van Lee en twee Italianen. Giel Lejeune legde beslag op de vijfde plaats.

Bij de meisjes was er een thuiszege voor Barbara Bukovska, voor Lise Revol uit Frankrijk en Giorgia Pellizotti uit Italië. Beste Belgische was Zita Peeters op plaats 23.