UCI zendt Wereldbeker uit op Youtube: waarom is stream in ons land niet beschikbaar?

De Wereldbeker veldrijden is opnieuw begonnen. En dus zitten ook de Vlaamse televisiekijkers op het puntje van hun stoel. Al komen die meteen ook deels bedrogen uit, want de wedstrijd in Tabor was niet op open net te bekijken in ons land.

Als organisator van de Superprestige en de Wereldbeker is Flanders Classics een grote speler in het veldrijden. Twaalf (zes Superprestige en zes Wereldbeker) van hun twintig crossen (acht Superprestige en twaalf Wereldbeker) zitten dit seizoen echter achter een betaalmuur.

Betaalmuur zorgt voor problemen

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, heeft die betaalmuur weten te verdedigen. De UCI leek deze week nog met een oplossing te komen, want zij lieten weten dat ze de wedstrijden zouden streamen.

Eind goed, al goed? Neen, allerminst. Omdat in België en Nederland de wedstrijden zijn aangekocht, worden de elitewedstrijden in de Lage Landen achter een geoblock gezet. Daardoor zijn de wedstrijden in België en Nederland niet beschikbaar.

UCI biedt maar deels een oplossing

De wedstrijden voor junioren (mannen en vrouwen) en beloften (mannen) werden wél voor iedereen vrij beschikbaar gesteld. Maar voor de elite is dat dus niet het geval.

In België (met Playsports en Pickx+ Sports als rechtenhouders) en Nederland (Eurosport, HBO Max en NOS) zijn we dus verplicht om via de rechtenhouders naar de cross te kijken.