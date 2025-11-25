Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

De Eddy's, de eindejaarsshow van Wielerclub Wattage in de Lotto Arena op 28 december, gaat niet door. Is ook de toekomst van de podcast in gevaar?

Vorig jaar werden De Eddy's voor het eerst uitgedeeld in discotheek Carré in Willebroek. Daar waren toen zo'n 1.200 tickets voor verkocht, wat veel te veel was. Het zorgde voor chaos en daarom werd dit jaar voor een andere locatie gekozen.

De eindejaarsshow zou doorgaan in de Lotto Arena, waar zo'n 5.200 mensen binnen kunnen. Dat zou door de VRT slecht zijn ingeschat, al benadrukt organisator en productiekantoor Working Class Heroes dat de verkoop goed meeviel.

Podcast Wielerclub Wattage gaat door

Toch werd de show dus geannuleerd en krijgen mensen die een ticket kochten hun geld binnen dertig dagen terug. De toekomst van de podcast is wel verzekert, zegt Yasmine Van der Borght, woordvoerder van de VRT, bij HUMO.

"De afgelasting van De Eddy's heeft daar geen enkele impact op. De podcast keert zoals gepland terug in het voorjaar." Ook het Wattage Festival, dat dit jaar voor het eerst werd georganiseerd in Oostende, keert volgend jaar terug.

Volgens Olivier Orlans van organisator Eventor zal de tweede dag van het festival zelfs nog uitgebreid worden volgend jaar. "Ruben (Van Gucht) en wijzelf zijn volop bezig met de voorbereidingen", stelt Orlans.