Benji Naesen zegt wat het grote probleem van Evenepoel wordt in de voorjaarsklassiekers

Remco Evenepoel beschikt over de fysieke kwaliteiten voor de grote klassiekers, maar volgens Benji Naesen dreigt één aspect hem parten te spelen: het positioneren.

Fysieke capaciteiten staan buiten twijfel

Analisten benadrukken dat Evenepoel de kracht en het uithoudingsvermogen bezit om Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen aan te kunnen. Benji Naesen verwijst naar de aanpak van UAE in Sanremo en hoe Pogacar gelanceerd werd op de Cipressa.

“Ik denk dat ze in 2026 hetzelfde gaan proberen en dan ben ik ervan overtuigd dat als Evenepoel goed gepositioneerd zit aan de voet van de Cipressa hij de aanval van Pogacar zal kunnen volgen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Naesen wijst erop dat de grootste uitdaging niet de klim zelf is, maar de plaatsing in het peloton. “De vraag is of hij wel in goede positie aan de Cipressa zal beginnen. Vorig jaar tijdens Luik-Bastenaken-Luik was zijn positionering richting La Redoute nul, hé.” Ook in de Dauphiné moest hij zich van achteren naar voren werken. Indien UAE opnieuw een hoog tempo oplegt, kan dit cruciaal worden.

Slipstream en houding

Evenepoel kan voordeel halen uit zijn aerodynamische houding en het wiel van Pogacar. Toch blijft de vraag of hij zich tijdig vooraan kan nestelen. Het probleem van positioneren kan beslissend zijn in de finale.

Naesen benadrukt dat dit geen nieuw fenomeen is. Het herhaalt zich in verschillende wedstrijden en vormt een patroon dat Evenepoel moet doorbreken. De fysieke kwaliteiten zijn aanwezig, maar zonder verbetering in positionering dreigt Evenepoel in de klassiekers zijn kansen te verliezen.