Geflirt wordt alsmaar groter: toch onverwachte wending voor Evenepoel?

Foto: © photonews

Remco Evenepoel overweegt een opvallende koerswijziging in zijn programma. Het klassieke voorjaar krijgt steeds meer prioriteit, terwijl de Giro aan aantrekkingskracht verliest.

Klassiekers in beeld

Tijdens de wintermaanden heeft Evenepoel duidelijk gemaakt dat hij zich wil richten op de grote eendagswedstrijden. Binnen zijn ploeg werd besproken dat hij het klassieke voorjaar graag verder wil ontdekken, mits de kalender dit toelaat. Het gaat om een bewuste keuze om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zijn palmares te verbreden.

Een van de wedstrijden die hoog op zijn lijst staat, is Milaan-Sanremo. Deze koers kan bovendien gecombineerd worden met een hoogtestage in april, wat het programma technisch haalbaar maakt. De timing van deze klassieker biedt mogelijkheden om zich optimaal voor te bereiden op de rest van het voorjaar.

Ronde van Vlaanderen als uitdaging

Complexer wordt het bij de Ronde van Vlaanderen, die vijftien dagen na Milaan-Sanremo plaatsvindt. De combinatie van beide wedstrijden is organisatorisch en fysiek veel minder evident. Toch groeit de interesse van Evenepoel voor deze koers.

Volgens Het Laatste Nieuws neemt de aantrekkingskracht van de Ronde van Vlaanderen steeds grotere proporties aan. Het gaat om meer dan een vrijblijvende gedachte, de ambitie om deze klassieker te rijden wordt concreet.

Verminderde interesse in de Giro

Lees ook... Wielerlegende spreekt klare taal over Evenepoel en Vingegaard in strijd met PogacarTegelijkertijd lijkt de Giro minder hoog op zijn prioriteitenlijst te staan. De editie van volgend jaar bevat slechts één tijdrit, wat voor Evenepoel een belangrijk nadeel vormt. Hierdoor neemt zijn motivatie om deel te nemen af. De focus verschuift duidelijk richting de klassiekers, waar hij meer kansen ziet om zich te onderscheiden.

