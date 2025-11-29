De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

José De Cauwer heeft echt wel weer genoten het voorbije wegseizoen. Een koers die Van der Poel won, bekoorde hem het meest.

Dat is aan het licht gekomen tijdens De Laatste Etappe, de wielertalkshow tijdens het Wielergala. De Cauwer was in deze talkshow één van de sprekers die zijn bevindingen uit de doeken mocht doen, samen met Stef Clement, Tom Dumoulin, en Jip van den Bos. De man die alles in goede banen leidde, was presentator Sander Kleikers.

De Cauwer heeft voornamelijk genoten van een deel van de finale van Parijs-Roubaix. Dat heeft dan vooral met Tadej Pogacar te maken: De Cauwer vindt het te gek dat de Sloveen als Tour-favoriet aan de Helleklassieker heeft meegedaan. "Als je kijkt naar die kleine val, hij valt niet echt maar gaat even van de fiets en stapt dan terug op", aldus de Cauwer volgens WielerFlits.

Van der Poel vs Pogacar

"Die tien kilometer die daarna kwamen waren voor mij de mooiste van het seizoen", gaat De Cauwer verder. "De strijd tussen Van der Poel en Pogacar. Pogacar is in principe de betere tijdrijder en het was op een stuk asfalt en goede wegen, maar Van der Poel breekt hem uiteindelijk. Dat is het, dat is voor mij de strijd van dit jaar." Dat komt dus bovenaan het lijstje van de commentator.

Nochtans zijn er nog andere momenten van strijd geweest in de loop van het seizoen. Dezelfde hoofdrolspelers zorgden immers ook voor een memorabele editie van Milaan-Sanremo. Daarnaast valt er ook heel wat te zeggen over de bergritten in de Tour. Dat is altijd spektakel, zelfs als Pogacar de Tour in een wurggreep houdt.

Man tegen man in Parijs-Roubaix

Voor De Cauwer is dat toch een andere manier van koersen. Echt twee toppers die het man-tegen-mangevecht aangaan, op een ander terrein dan de bergen, daarvoor moest je inderdaad in Parijs-Roubaix zijn.