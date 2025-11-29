De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

José De Cauwer heeft echt wel weer genoten het voorbije wegseizoen. Een koers die Van der Poel won, bekoorde hem het meest.

Dat is aan het licht gekomen tijdens De Laatste Etappe, de wielertalkshow tijdens het Wielergala. De Cauwer was in deze talkshow één van de sprekers die zijn bevindingen uit de doeken mocht doen, samen met Stef Clement, Tom Dumoulin, en Jip van den Bos. De man die alles in goede banen leidde, was presentator Sander Kleikers.

De Cauwer heeft voornamelijk genoten van een deel van de finale van Parijs-Roubaix. Dat heeft dan vooral met Tadej Pogacar te maken: De Cauwer vindt het te gek dat de Sloveen als Tour-favoriet aan de Helleklassieker heeft meegedaan. "Als je kijkt naar die kleine val, hij valt niet echt maar gaat even van de fiets en stapt dan terug op", aldus de Cauwer volgens WielerFlits.

Van der Poel vs Pogacar

"Die tien kilometer die daarna kwamen waren voor mij de mooiste van het seizoen", gaat De Cauwer verder. "De strijd tussen Van der Poel en Pogacar. Pogacar is in principe de betere tijdrijder en het was op een stuk asfalt en goede wegen, maar Van der Poel breekt hem uiteindelijk. Dat is het, dat is voor mij de strijd van dit jaar." Dat komt dus bovenaan het lijstje van de commentator.

Nochtans zijn er nog andere momenten van strijd geweest in de loop van het seizoen. Dezelfde hoofdrolspelers zorgden immers ook voor een memorabele editie van Milaan-Sanremo. Daarnaast valt er ook heel wat te zeggen over de bergritten in de Tour. Dat is altijd spektakel, zelfs als Pogacar de Tour in een wurggreep houdt.

Man tegen man in Parijs-Roubaix

Lees ook... Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej PogacarVoor De Cauwer is dat toch een andere manier van koersen. Echt twee toppers die het man-tegen-mangevecht aangaan, op een ander terrein dan de bergen, daarvoor moest je inderdaad in Parijs-Roubaix zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Paris - Roubaix
Jose De Cauwer
Mathieu Van Der Poel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

18:30
"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

13:30
Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

12:30
Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

11:00
Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

18:00
"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

13:00
Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

17:00
Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

16:30
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

14:00
Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

08:00
'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

12:00
Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

10:00
"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

09:00
"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

08:30
WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

07:31
OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

28/11
Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

07:00
🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

21:30
Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

20:30
Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

28/11
"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

20:00
"Hoe moeilijk het ook is": José De Cauwer ziet slechte evolutie bij (jonge) renners en geeft advies

"Hoe moeilijk het ook is": José De Cauwer ziet slechte evolutie bij (jonge) renners en geeft advies

28/11
Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

19:00
Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

28/11
Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

28/11
Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

28/11
De tijd tikt: Nys stevig wakker geschud over Van der Poel en Van Aert

De tijd tikt: Nys stevig wakker geschud over Van der Poel en Van Aert

28/11
Na stevige kritiek aan zijn adres: Pogacar dient De Vlaeminck van antwoord

Na stevige kritiek aan zijn adres: Pogacar dient De Vlaeminck van antwoord

28/11
Terugkeer Van der Poel en Van Aert in de cross: Aerts noemt één nadeel

Terugkeer Van der Poel en Van Aert in de cross: Aerts noemt één nadeel

28/11
INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

28/11
'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

28/11
Betalen als toeschouwer voor de Ronde van Vlaanderen? Flanders Classics is zonneklaar

Betalen als toeschouwer voor de Ronde van Vlaanderen? Flanders Classics is zonneklaar

28/11
📷 Het echte werk is begonnen: Van der Poel doet Evenepoel stevig afzien

📷 Het echte werk is begonnen: Van der Poel doet Evenepoel stevig afzien

28/11
José De Cauwer over debacle met Wout van Aert: "Kan me dat niet voorstellen"

José De Cauwer over debacle met Wout van Aert: "Kan me dat niet voorstellen"

28/11
🎥OFFICIEEL Intermarché-Wanty heeft knoop doorgehakt over toekomst van Biniam Girmay

🎥OFFICIEEL Intermarché-Wanty heeft knoop doorgehakt over toekomst van Biniam Girmay

28/11
'Doorbraak in fusie: persconferentie en ploegvoorstelling Lotto-Intermarché staan gepland'

'Doorbraak in fusie: persconferentie en ploegvoorstelling Lotto-Intermarché staan gepland'

28/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Toon Aerts Tiesj Benoot Thibau Nys Tim Merlier Geraint Thomas Adrie Van Der Poel Niels Albert Tom Paquot Biniam Girmay Roger De Vlaeminck Lotte Kopecky Tim Wellens Jonas Vingegaard Rasmussen Serge Pauwels Wilfried Peeters

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved