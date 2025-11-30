Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

Lorenz Lomme
Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"
Foto: © photonews

Remco Evenepoel begint volgend jaar aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Er wordt volop gespeculeerd over het programma van de Belgische topwielrenner voor komend seizoen.

Zo klinkt luidop de vraag of we Evenepoel opnieuw in de Giro aan het werk zullen zien. Ook een programma met enkel voorjaarsklassiekers behoort tot de opties. Dan zou de "Aerokogel van Schepdaal" weleens voor het eerst aan de start kunnen verschijnen van Milaan-Sanremo.

Positionering is cruciaal op de Cipressa

Als Evenepoel start in "La Primavera", dan ziet ex-ploegleider Marc Sergeant één grote voorwaarde om kans te maken: de positionering aan de voet van de Cipressa. Hij denkt bij Het Nieuwsblad dat dat cruciaal wordt.

"De vraag is of hij wel in goede positie aan de Cipressa zal beginnen", zegt Sergeant, die ook terugdenkt aan het verleden. "Vorig jaar tijdens Luik-Bastenaken-Luik was zijn positionering richting La Redoute nul, hé."

Het zou heel moeilijk kunnen worden

"En ook in de voorlaatste etappe van de Dauphiné moest hij bergop de helft van het peloton inhalen om vooraan te zitten", gaat Sergeant verder. "Als dat ook het geval is op de Cipressa en UAE legt een dodelijk tempo op, dan zal het héél moeilijk worden."

Lees ook... Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil isHet is voorlopig koffiedik kijken of Evenepoel aan de start zal komen van Milaan-Sanremo. Het zou zijn eerste deelname zijn aan de Italiaanse klassieker, die volgend jaar plaatsvindt op zaterdag 21 maart.

