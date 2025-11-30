Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

Wat zou Remco Evenepoel denken als hij de uitspraken van Primoz Roglic hoort? De Sloveen droomt nog altijd van Tourwinst, benadrukt hij.

In een gesprek met Marca doet Roglic uitspraken die zowel op de ene als de andere manier geïnterpreteerd kunnen worden. Dat maakt het ook lastig voor renners als Remco Evenepoel of Florian Lipowitz om in te schatten waar zij nu precies staan en welke kansen zij kunnen krijgen. Evenepoel heeft het laten uitschijnen dat hij zo goed als zeker naar de Tour trekt.

Dan is het de vraag of dat samen met Primoz Roglic zal zijn en off ze het kopmanschap moeten delen. Het vermoeden is dat Roglic de Vuelta rijdt en dat combineert met de Giro of de Tour. "Normaal gesproken gaat het niet alleen om keuzes maken in een carrière, maar om op het niveau te zijn om te concurreren met de besten", aldus Roglic.

Roglic vooral geïnteresseerd in winnen

Roglic heeft dus vooral oog voor het vereiste werk om in topvorm te geraken. "De koersen zijn het hele jaar door pittig. Het belangrijkste is om op het punt te komen waarop je echt kunt winnen." Die laatste uitspraak lijkt eerder te wijzen op een deelname aan de Giro of de Vuelta dan op deelname aan de Tour, waar de concurrentie nog groter is.

Als Roglic echter gevraagd wordt naar dé koers die hij nog het liefst zou willen winnen, antwoordt hij: "De Tour de France. Het zou geweldig zijn om de Tour te kunnen winnen." Het is niet onlogisch dat hij dit antwoord geeft, aangezien de Giro en de Vuelta in tegenstelling tot de Tour wel al op zijn palmares staan. Maar is het realistisch?

Roglic blijft dromen van de Tour

Lees ook... Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?›Kortom: wat wil Roglic bereiken in 2026? "Gelukkig zijn. Ik vind fietsen nog steeds leuk. De Tour de France winnen zou de droom zijn", herhaalt hij nog eens. "Vijf keer de Vuelta winnen zou ook iets heel bijzonders zijn. Maar bovenal wil ik blijven genieten." Door zo te onderstrepen dat hij nog droomt van de Tour, kunnen de plannen van Roglic toch in het vaarwater komen van die van Evenepoel.