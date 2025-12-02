"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

De Giro d'Italia 2026 presenteerde deze week het parcours. De organisatie mikt op spektakel en kansen voor verschillende renners, waaronder Belgische namen.

Start in Bulgarije

De Ronde van Italië kiest opnieuw voor een buitenlandse start. Na Israël in 2022 en Albanië in 2025 is Bulgarije nu gastland. “Een prachtig land en toeristisch een redelijk goedbewaard geheim, maar sportief is het geen wielerland”, vertelt Renaat Schotte op Sporza. Hij besluit dat deelname van Bulgaarse renners weinig waarschijnlijk is.

De openingsdagen beloven echter voldoende spanning. Twee sprinterskansen worden afgewisseld met een rit over kasseien. “Er liggen twee kansen voor sprinters en daartussen een aankomst op kasseien voor punchers. Misschien is dat wel iets voor Thibau Nys, die al interesse had getoond in de Giro?”, stelt hij.

Belgische mogelijkheden

De Belgische renners zien mogelijkheden in dit schema. Een vroege kans op succes kan leiden tot een roze trui. “Een Belg in het roze op dag twee zou mooi zijn. En ik denk dat de renner die daar de roze trui pakt, voor een tijdje vertrokken kan zijn.”

Naast deze openingsritten bevat het parcours een lange tijdrit die Remco Evenepoel moet aanspreken. De organisatie hoopt hem zo naar Italië te halen.

De Giro 2026 combineert een buitenlandse start met klassieke etappes en een tijdrit. Belgische renners krijgen al in de eerste dagen uitzicht op succes, terwijl de organisatie mikt op deelname van toppers. Het parcours belooft een mix van sprint, kracht en uithouding.