Dit wordt echt een feestje voor Mathieu van der Poel: deze keuze heeft hij niet zomaar gemaakt

Mathieu van der Poel heeft weer een aantal keuzes gemaakt. Eén van zijn beslissingen komt erop neer dat ze hem in december in Hofstade mogen verwelkomen.

De deelname van Van der Poel aan de X2O-cross in Hofstade is geen toeval; Voor hem zal het nog eens een nieuwe omloop zijn om aan veldrijden te doen: zo'n nieuwigheid is toch altijd leuk. Bovendien wordt de Plage Cross op 22 december gereden, in de kerstperiode. Het parcours op zich heeft voor Van der Poel ook wel wat lekkers in petto. 

Daar hebben we het over gehad met Erwin Vervecken, organisator van Golazo. Het is nog afwachten of Van Aert ook meedoet in Hofstade, maar met Van der Poel is alleszins al één grote kanshebber bekend. "Mathieu van der Poel is uiteraard ook favoriet. Er zitten heel veel technische dingen in." Dat zal Van der Poel met veel plezier aanhoren.

Vervecken bespreekt parcours in Hofstade

"Na het bekijken van de beelden van de vorige cross in Hofstade (het BK van 2008, red.) kan ik ook de twee grote veranderingen eens aanhalen. Ik heb er uiteraard zelf gereden, maar er was elk jaar wel één kleine aanpassing. Na de technische passage op 200 à 300 meter van de meet, gingen we nog zigzag over en weer. Dat stukje is er nu uit", weet Vervecken.

Dat zal Van der Poel misschien enigszins jammer vinden, maar dat wordt dan weer ruimschoots gecompenseerd. Ondanks dat het een veldrit betreft, kan Van der Poel de mountainbiker in zich helemaal naar bovenhalen in Hofstade. "Achteraan in het bos is het altijd wel een beetje anders geweest, maar daar is door de jaren heen een mountainbikepaadje gekomen. Dat is echt heel technisch."

'Mountainbiker' Van der Poel in de cross

Lees ook... Adrie van der Poel wuift gedoe rond potentieel record van Mathieu weg: "Voor jullie belangrijker"Dat moet beelden opleveren die we dikwijls ook zien bij mountainbikewedstrijden. "Dat is zigzaggen tussen de bomen. Dat zal misschien iets meer in het voordeel zijn van Mathieu", aldus Vervecken. Van der Poel krijgt op 22 december dus wel een omloop waar hij zich op kan uitleven. 

