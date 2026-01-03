Ondanks het gebibber: Mathieu van der Poel heeft ook heel goed en geruststellend nieuws

Mathieu van der Poel had heel goed nieuws te melden bij de Exact Cross in Mol. Hij kon de fans geruststellen die hem op honderd procent van zijn kunnen wilden zien.

Het was vooral ingewikkeld door de sneeuw en de koude, maar ook vooraf waren er wat vraagtekens. Van der Poel had tijdens de GP Sven Nys in Baal immers een klein foutje gemaakt, met een val tot gevolg. Hij raakte met zijn elleboog een paaltje en kwam zo tegen een spandoek ten val. Van der Poel was op dat moment in de cross op pad met Emiel Verstrynge.

Op het moment zelf leek Van der Poel deze val nog wel prima te verwerken. Hij had niet lang nodig om weer de aansluiting te maken tot bij Verstrynge en reed daarna van hem weg. VDP ging op weg naar zijn zevende overwinning van het seizoen. Aangezien hij hiertoe in staat was, heerste het vermoeden dat het allemaal best meeviel.

Van der Poel denkt dat het op beeld erger leek

Al weet je het nooit: soms is de ergste impact pas de dag na een valpartij te merken. Daar moesten we ons deze keer geen zorgen over maken. Van der Poel stelde iedereen gerust en verzekerde dat het uitstekend met hem ging. Het is niet zo dat hij op zijn zijkant moest slapen. "Neen, op de beelden leek het een hardere valpartij dan het in werkelijkheid was."

De renner van Alpecin-Premier Tech zit dus niet met bepaalde naweeën van die schuiver. "Ik heb er eigenlijk weinig last van", lachte hij. Gelukkig maar. Alleen ... Ook in Mol maakte Van der Poel een klein valpartijtje. Na afloop van de cross beweerde hij dat ook die val vrij weinig om het lijf had en hem geen verdere hinder oplevert.

Meer geluk voor Van der Poel dan voor Van Aert

Van der Poel komt dus veel beter vanaf dan Van Aert, die bij zijn val in Mol een klein enkelbreukje opliep. Met het oog op het wegseizoen is het oplopen van een blessure niet wat je op dit moment wil meemaken. Van der Poel heeft ook in het veldrijden nog belangrijke doelen, met in de eerste plaats het WK veldrijden in Hulst.