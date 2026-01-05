🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag voor zijn fans

🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag voor zijn fans
Foto: © photonews

Wout van Aert en ook Laurens Sweeck moesten forfait geven voor de Wereldbeker in Zonhoven door een blessure. Voor hun fans lieten ze van zich horen met een videoboodschap.

Door een valpartij en bijhorende operatie moesten zowel Laurens Sweeck als Wout van Aert een punt zetten achter hun seizoen in het veld. In een filmpje, dat te zien was op de grote schermen, spraken ze hun fans toe. 

"Hallo allemaal, ik ben er spijtig genoeg vandaag niet bij in De Kuil", zei Van Aert, met zijn zoontje Georges op zijn schoot, aan zijn boodschap. "Ik had heel graag mee de show verkocht daar, en deze kapoen hier een verjaardagscadeautje gegeven."

Van Aert vraagt fans te zingen voor Georges

"Hij wordt vandaag vijf jaar oud. Om de pijn te verzachten, zou ik het supercool vinden als jullie happy birthday voor Georges zingen. Veel plezier en tot volgend jaar in het veld!", besloot Van Aert nog. 

Het publiek gaf massaal gehoor aan de oproep van Van Aert en begon spontaan "Happy birthday to Georges" te zingen. Winnen voor de jarige Georges zat er dus wel niet in voor Van Aert. 

Ook Laurens Sweeck had "letterlijk en figuurlijk heel veel pijn" dat hij er niet bij kon zijn in Zonhoven. "Ik hoop dat ik volgend jaar terug van de partij ben", besloot de toenmalige leider in de Wereldbeker nog. 

Lees ook... 'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

Laurens Sweeck
Wout Van Aert

