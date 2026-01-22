Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

Axel Merckx schetst de positie van Jarno Widar binnen Lotto‑Intermarché. Hij verwijst daarbij naar de sportieve en contractuele context.

Nieuwe dynamiek binnen de ploeg

Merckx benadrukt dat de komst van Jarno Widar de klimmerskern rond Lennert Van Eetvelt versterkt. Hij wijst erop dat beide renners gelijkaardige parcoursen aankunnen en elkaar daardoor kunnen ondersteunen. Die samenwerking kan volgens hem een voordeel opleveren in zwaardere koersen.

Daarnaast geeft Merckx aan dat de ploeg inzet op complementariteit. Hij verwijst naar het idee dat twee jonge renners met dezelfde specialiteit elkaar kunnen helpen wanneer het koersverloop zwaar wordt. “Samen kunnen ze een troef vormen en elkaar helpen in moeilijke wedstrijden”, klinkt het in La Dernière Heure.

Investering en verwachtingen

Merckx onderstreept dat de ploeg duidelijk de nodige middelen heeft vrijgemaakt om Widar aan boord te houden. Hij verwijst naar de eerdere interesse van een topploeg en de inspanning die nodig was om hem niet te verliezen.

“Men voelt dat Lotto‑Intermarché een grote investering heeft gedaan voor Jarno Widar.” Die context verklaart volgens hem waarom de renner, ondanks zijn status als neoprof, al een zekere verantwoordelijkheid draagt.

Hij herinnert eraan dat Widar dicht bij een overstap stond. “Men is niet vergeten dat hij bijna vertrok naar Red Bull‑Bora‑Hansgrohe en dat Lotto waarschijnlijk een extra inspanning deed om hem te behouden.”



Lees ook... "Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten ›

Die situatie maakt dat de verwachtingen rond zijn ontwikkeling duidelijk aanwezig zijn. Tot slot benadrukt Merckx dat de jonge Belg over aanzienlijke mogelijkheden beschikt. “Jarno is een jonge renner met een enorm potentieel”, besluit hij.