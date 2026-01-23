🎥 Na zijn hersenbloeding: vrouw van ex-prof Jurgen Van Goolen deelt emotionele boodschap

De revalidatie van ex-renner Jurgen Van Goolen (45) gaat de goede kant op. In het voorjaar van 2025 liep hij een hersenbloeding op.

Revalidatie Van Goolen

Op Facebook heeft Juno, de vrouw van Jurgen Van Goolen, een update gegeven over haar man. "Na een heel lange reis kunnen we eindelijk delen dat Jurgen weer bij ons is", schrijft ze.

Ze deelde ook beelden van het herstel van de voormalige renner in het ziekenhuis. "We zijn ontzettend trots op de beste papa en echtgenoot ter wereld. Als je zegt: 'Alles wat ik doe, doe ik voor mijn kleine gezin', raakt dat ons als familie enorm diep. We houden zoveel van je, papa."

Van Goolen over zijn hersenbloeding

Twee weken geleden gaf Van Goolen meer uitleg bij Sporza. Het verhaal dat hij was gevallen met de fiets, klopte volgens Van Goolen niet. "Wel ben ik simpelweg naar buiten gestapt en draaide ik weg. Pas na de val zou ik een hersenbloeding opgelopen hebben."

Vijf weken lag Van Goolen in een kunstmatige coma en hij kreeg van de dokters slechts 15% kans om te overleven. Toen hij ontwaakte uit zijn coma, moest hij opnieuw leren praten.



Van Goolen heeft ook verlammingsverschijnselen aan zijn rechter lichaamshelft, die wellicht niet meer zullen verdwijnen. "Zelf kan ik er soms moeilijk mee omgaan, al ben ik ook blij dat ik er nog ben voor de kinderen."