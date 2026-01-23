🎥 Sam Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege, Van Eetvelt moet opgeven

🎥 Sam Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege, Van Eetvelt moet opgeven
Foto: © photonews

De Australiër Sam Welsford heeft de derde etappe van de Tour Down Under gewonnen. Lennert Van Eetvelt kwam na zijn valpartij in rit twee niet meer in actie.

Een tweede en laatste kans in de Tour Down Under is gegrepen door INEOS Grenadiers. Decathlon-CMA CGM nam net als in de eerste etappe het initiatief voor zijn sprinter Tobias Lund Andresen. 

Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege

INEOS Grenadiers nam echter over in de laatste honderden meters. Ben Swift zette Sam Welsford perfect af en de Australiër hield iedereen op indrukwekkende wijze af en pakte zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg.

Welsford won voor Tobias Lund Andresen en Lewis Bower. Toptalent Matthew Brennan van Visma-Lease a Bike had in de finale niet genoeg ploegmaats en liet zich wegdrummen. De Brit werd pas twaalfde. 

"Ik wilde het nieuwe jaar echt goed inzetten. Het team gaf me opnieuw vertrouwen nadat ik het zelf wat kwijt was. Ik ben gewoon "over the moon", ik kan het niet geloven", zei Welsford achteraf.

Van Eetvelt geeft op

Minder goed nieuws was er over Lennert Van Eetvelt. Na een valpartij in de tweede etappe ging de kopman van Lotto-Intermarché niet meer van start. Het was zijn eerste koers sinds de Tour vorig jaar, maar hij kent dus nu opnieuw pech. 

