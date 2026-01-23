Carrière hing aan zijden draadje: Sam Bennett onthult hartproblemen

Sam Bennett (35) kan zijn carrière toch nog verderzetten. De Ier werd eind vorig jaar met hartritmestoornissen geconfronteerd en moest zelfs een kleine ingreep ondergaan.

Tot de topsprinters behoort Sam Bennett al enkele jaren niet meer, zijn laatste zeges in de WorldTour zijn alweer van 2022 geleden, maar de 35-jarige Ier blijft koersen. Dit jaar doet hij dat bij Pinarello-Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock.

In november ging het echter mis. "Ik lag in bed, toen ik plots hartkloppingen kreeg en een onaangenaam gevoel in mijn borststreek. Ik wist niet wat er aan de hand was en heb dan de teamdokters gebeld", zegt hij bij Irish Independent.

Bennett ondergaan ingreep voor hartritmestoornissen

Er werden hartritmestoornissen vastgesteld en Bennett moest ook een kleine ingreep ondergaan. Na een rustperiode kan Bennett sinds eind december opnieuw fietsen, al is dat wel nog met de handrem op.

De afgelopen weken nam Bennett ook deel aan de teamstage van zijn ploeg. "Zijn terugkeer werd stap voor stap voorbereid, onder voortdurend medisch toezicht en binnen een gepersonaliseerd trainingsschema."



In welke koers Bennett zal debuteren voor zijn nieuwe ploeg is nog niet duidelijk. Bennett heeft 71 profzeges op zijn palmares staan, hij won onder meer twee ritten in de Tour, drie ritten in de Giro en vijf ritten in de Vuelta.